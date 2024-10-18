Mars buzunun altında yaşam olabilir mi?
NASA'nın yeni araştırması, Mars'ta mikropların donmuş suyun altında yaşayabileceğini öne sürdü. Bilim insanları, yüzey altı su havuzlarında fotosentezin mümkün olabileceğini ve Kızıl Gezegen'de yer alan tozlu buz katmanlarının altında potansiyel bir ekosistem bulunabileceğini belirtti.
Mars'ta yaşam olduğuna dair gerçek kanıtlar hiçbir zaman bulunamamış olsa da, yeni bir NASA çalışması mikropların gezegenin yüzeyindeki donmuş suyun altında potansiyel bir yuva bulabileceğini öne sürüyor.