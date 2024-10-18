Mars buzunun altında yaşam olabilir mi?

Çalışmanın yazarları, bilgisayar modellemesi yoluyla, su buzunun içinden geçebilecek güneş ışığı miktarının, buz yüzeyinin altındaki su havuzlarında fotosentezin gerçekleşmesi için yeterli olacağını göstermiştir.

Dünya'da buz içinde oluşan benzer su havuzlarında, fotosentezden enerji elde eden algler, mantarlar ve mikroskobik siyanobakteriler de dahil olmak üzere yaşam olduğu tespit edilmiştir.

NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet İtiş Gücü Laboratuvarı'ndan Aditya Khuller, "Bugün evrenin herhangi bir yerinde yaşam bulmaya çalışıyorsak, Mars buzları muhtemelen bakmamız gereken en erişilebilir yerlerden biridir" dedi.