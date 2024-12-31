Mars ile Ay'a gidecek: 2025, Starship'in yılı olabilir

UÇUŞ HIZINI ARTIRMA

Starship, 2023'te iki kez, 2024'te ise dört kez fırlatılarak bugüne kadar toplamda altı kez fırlatıldı.

Teksas, Güney Starbase'den gerçekleştirilen bu test uçuşlarında araç önemli ilerlemeler kaydetti.

Örneğin, son üç uçuşta hem Super Heavy güçlendiricisi hem de Starship adı verilen 50 metre uzunluğundaki üst kademe uzay aracı, Dünya atmosferinden geri dönüşlerinde sağlam kaldı.

13 Ekim'deki 5. uçuşta Starbase'in fırlatma kulesi, Super Heavy güçlendiriciyi "chopstick" olarak adlandırılan kollarıyla havada yakaladı. Bu, SpaceX'in operasyonel görevlerinde Starship'in iki kademesi için uygulamayı planladığı kurtarma stratejisini başarıyla test etti.