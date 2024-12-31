Mars ile Ay'a gidecek: 2025, Starship'in yılı olabilir

SpaceX’in 122 metre uzunluğundaki Starship roketi tamamen güçlü yapısıyla dikkat çekiyor. 2025’te uçuş hızını ve oranını artırarak 25 fırlatma gerçekleştirmeyi hedefleyen SpaceX, Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) onayıyla testlerini sıklaştıracak. NASA’nın Artemis programında Ay’a insan götürecek olan Starship, Mars kolonizasyonuna da öncülük edebilir.

Mars ile Ay'a gidecek: 2025, Starship'in yılı olabilir - 1

122 metre uzunluğundaki Starship, şimdiye kadar inşa edilmiş en yüksek ve en güçlü roket sistemi olarak dikkat çekiyor.

Bu sistemin tamamen yeniden kullanılabilir ve hızlı bir şekilde devreye alınabilir olması için tasarlandığı belirtiliyor.

SpaceX, bu gücün ve verimliliğin birleşiminin, Mars'ın kolonileştirilmesi gibi çeşitli uzay görevlerinin gerçekleştirilmesinde insanlığa önemli bir atılım sağlayacağına inanıyor.

Bu hedef, SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk'ın uzun süredir hayalini kurduğu bir vizyon.

Bu vizyonun önümüzdeki 12 ay içinde daha netleşmesi bekleniyor, çünkü Starship'in 2025 yılında büyük bir sıçrama yapması muhtemel görünüyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Mars ile Ay'a gidecek: 2025, Starship'in yılı olabilir - 2

UÇUŞ HIZINI ARTIRMA

Starship, 2023'te iki kez, 2024'te ise dört kez fırlatılarak bugüne kadar toplamda altı kez fırlatıldı. 

Teksas, Güney Starbase'den gerçekleştirilen bu test uçuşlarında araç önemli ilerlemeler kaydetti.

Örneğin, son üç uçuşta hem Super Heavy güçlendiricisi hem de Starship adı verilen 50 metre uzunluğundaki üst kademe uzay aracı, Dünya atmosferinden geri dönüşlerinde sağlam kaldı.

13 Ekim'deki 5. uçuşta Starbase'in fırlatma kulesi, Super Heavy güçlendiriciyi "chopstick" olarak adlandırılan kollarıyla havada yakaladı. Bu, SpaceX'in operasyonel görevlerinde Starship'in iki kademesi için uygulamayı planladığı kurtarma stratejisini başarıyla test etti.

Mars ile Ay'a gidecek: 2025, Starship'in yılı olabilir - 3

25 KEZ FIRLATMA HEDEFİ ONAY ALDI

Bu kule yakalama işlemleri 2025'te daha sık görülebilir.

SpaceX, gelecek yıl Starbase'den izin verilen Starship fırlatma sayısını beş katına çıkararak 25'e çıkarmak için başvuruda bulundu ve ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) ön onay aldı.

Kasım ayında FAA tarafından yayımlanan bir taslak çevresel değerlendirme, sadece 25 Starship fırlatmasını değil, aynı zamanda 25 Super Heavy ve 25 Ship kademesi için toplam 50 kule yakalamasını onayladı.

Mars ile Ay'a gidecek: 2025, Starship'in yılı olabilir - 4

YEDİNCİ TEST UÇUŞU OCAK AYINDA

Ayrıca, SpaceX'in Starship 7. test uçuşu için FAA lisansı da bulunuyor ve bu uçuşun Ocak ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bu tür bir artış, SpaceX'in "uç, geliştir, tekrar uç" merkezli roket geliştirme stratejisi için büyük bir adım olacaktır.

Şirket, 2024 yılında Falcon 9 roketiyle 130'dan fazla yörünge görevi gerçekleştirmiş durumda.

Mars ile Ay'a gidecek: 2025, Starship'in yılı olabilir - 5

2026 VE SONRASINDA ORAN ARTTIRMA HEDEFİ

Yılda 25 Starship uçuşu, şirketin nihai hedefinin çok altında; SpaceX, bu oranı 2026 ve sonrasında daha da artırmayı planlıyor.

SpaceX’in Starbase operasyonlarının genel müdürü Kathy Lueders, Kasım ayında Meksika Uzay Ajansı’nın bir konferansında yaptığı konuşmada, "Elon, önümüzdeki yıl 25 görev hedefliyor, birkaç yıl içinde ise bu sayıyı 100'e çıkarmak istiyor. Bana, ‘Kathy, günde birkaç kez fırlatma yapmak istiyorum’ dedi." diye belirtti.

Mars ile Ay'a gidecek: 2025, Starship'in yılı olabilir - 6

İNSANLI GÖREVLER YOLDA

SpaceX, Starship için şimdiden bazı müşteriler bulmuş durumda.

Bu müşterilerin başında, Ay keşfi için Artemis programında Starship’i ilk insanlı iniş aracı olarak seçen NASA yer alıyor.

Mars ile Ay'a gidecek: 2025, Starship'in yılı olabilir - 7

STARSHIP AY'A İNSAN GÖTÜRECEK

Planlar yolunda giderse, Starship’in üst kademesi, Artemis 3 görevi kapsamında NASA astronotlarını Ay’ın güney kutbuna indirecek.

Bu görevin şu anda 2027 ortasında fırlatılması planlanıyor.

Ancak Artemis 3, NASA’nın Orion mürettebat kapsülündeki sorunlar nedeniyle birkaç kez ertelendi.

Görev planına göre astronotlar, NASA’nın Space Launch System (SLS) roketiyle Dünya’dan ayrılacak ve Ay yörüngesinde Orion ile Starship üst kademesi birleşecek.

Mars ile Ay'a gidecek: 2025, Starship'in yılı olabilir - 8

SpaceX'e göre Starship, zamanla daha büyük ve güçlü hale gelecek.

Öte yandan Ay’a insan götürecek olan Starship, Mars kolonizasyonuna da öncülük edebilir. 

Mars ile Ay'a gidecek: 2025, Starship'in yılı olabilir - 9
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