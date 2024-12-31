Mars ile Ay'a gidecek: 2025, Starship'in yılı olabilir
SpaceX’in 122 metre uzunluğundaki Starship roketi tamamen güçlü yapısıyla dikkat çekiyor. 2025’te uçuş hızını ve oranını artırarak 25 fırlatma gerçekleştirmeyi hedefleyen SpaceX, Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) onayıyla testlerini sıklaştıracak. NASA’nın Artemis programında Ay’a insan götürecek olan Starship, Mars kolonizasyonuna da öncülük edebilir.
122 metre uzunluğundaki Starship, şimdiye kadar inşa edilmiş en yüksek ve en güçlü roket sistemi olarak dikkat çekiyor.
Bu sistemin tamamen yeniden kullanılabilir ve hızlı bir şekilde devreye alınabilir olması için tasarlandığı belirtiliyor.
SpaceX, bu gücün ve verimliliğin birleşiminin, Mars'ın kolonileştirilmesi gibi çeşitli uzay görevlerinin gerçekleştirilmesinde insanlığa önemli bir atılım sağlayacağına inanıyor.
Bu hedef, SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk'ın uzun süredir hayalini kurduğu bir vizyon.
Bu vizyonun önümüzdeki 12 ay içinde daha netleşmesi bekleniyor, çünkü Starship'in 2025 yılında büyük bir sıçrama yapması muhtemel görünüyor.