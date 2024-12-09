Mars ve Jüpiter arasında gizemli keşif: Güneş'e rağmen şaşırtıcı şekilde aktif!
Bilim insanları, ana asteroit kuşağında buzlu bir gök cismi keşfederek Güneş Sistemi'nin iç bölgelerindeki buz dağılımını anlamada önemli bir adım attı. Ana kuşak kuyruklu yıldızı olarak tanımlanan bu cisim, şaşırtıcı şekilde Güneş’in ısısına rağmen aktif kalıyor.
Bilim insanları, ana asteroit kuşağında gizemli bir cisim keşfetti.
Bu cismin, Henry Hsieh (Gezegen Bilimi Enstitüsü), Scott Sheppard (Carnegie Bilim Enstitüsü) ve Audrey Thirouin (Lowell Gözlemevi) tarafından ana kuşak kuyruklu yıldızı olarak tanımlandığı açıklandı.
Ana kuşak kuyruklu yıldızlar, Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında bulunan buzlu cisimlerdir.