Mars ve Jüpiter arasında gizemli keşif: Güneş'e rağmen şaşırtıcı şekilde aktif!

Aktif asteroitler, sadece buz buharlaşmasından kaynaklanan kuyruklu yıldız benzeri davranışları değil, aynı zamanda çarpışmalar ya da hızlı dönüşler sonucu oluşan toz bulutları ve kuyrukları da içerir.

Ana kuşak kuyruklu yıldızları ve aktif asteroitler nispeten nadir olsa da, gözlem tekniklerinin gelişmesiyle bilim insanları bunları daha sık tespit etmektedir.