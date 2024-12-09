Mars ve Jüpiter arasında gizemli keşif: Güneş'e rağmen şaşırtıcı şekilde aktif!

Bilim insanları, ana asteroit kuşağında buzlu bir gök cismi keşfederek Güneş Sistemi'nin iç bölgelerindeki buz dağılımını anlamada önemli bir adım attı. Ana kuşak kuyruklu yıldızı olarak tanımlanan bu cisim, şaşırtıcı şekilde Güneş’in ısısına rağmen aktif kalıyor.

Mars ve Jüpiter arasında gizemli keşif: Güneş'e rağmen şaşırtıcı şekilde aktif! - 1

Bilim insanları, ana asteroit kuşağında gizemli bir cisim keşfetti.

Bu cismin, Henry Hsieh (Gezegen Bilimi Enstitüsü), Scott Sheppard (Carnegie Bilim Enstitüsü) ve Audrey Thirouin (Lowell Gözlemevi) tarafından ana kuşak kuyruklu yıldızı olarak tanımlandığı açıklandı.

Ana kuşak kuyruklu yıldızlar, Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında bulunan buzlu cisimlerdir.

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Mars ve Jüpiter arasında gizemli keşif: Güneş'e rağmen şaşırtıcı şekilde aktif! - 2

Bu şaşırtıcı bir bulgudur çünkü buzlu cisimlerin genellikle Güneş Sistemi'nin soğuk, dış bölgelerinde bulunması beklenir.

Bu kuyruklu yıldızlar, Güneş’in ısısının buzlarını buharlaştırmasıyla oluşan kuyruklar veya etrafında beliren bulanık bulutlar gibi karakteristik özellikler sergiler.

İlk ana kuşak kuyruklu yıldızlar, 2006 yılında Hsieh ve doktora danışmanı David Jewitt tarafından Hawaii Üniversitesi'nde tanımlandı.

Mars ve Jüpiter arasında gizemli keşif: Güneş'e rağmen şaşırtıcı şekilde aktif! - 3

Ana kuşak kuyruklu yıldızlar, Güneş Sistemi'ndeki aktif asteroitler olarak bilinen daha geniş bir grup içinde yer alır.

Bu cisimler, kuyruklu yıldızlara benzeyen davranışlar sergiler, ancak Güneş Sistemi'nin daha sıcak, iç bölgelerindeki asteroit benzeri yörüngelerde hareket eder.

Mars ve Jüpiter arasında gizemli keşif: Güneş'e rağmen şaşırtıcı şekilde aktif! - 4

Aktif asteroitler, sadece buz buharlaşmasından kaynaklanan kuyruklu yıldız benzeri davranışları değil, aynı zamanda çarpışmalar ya da hızlı dönüşler sonucu oluşan toz bulutları ve kuyrukları da içerir.

Ana kuşak kuyruklu yıldızları ve aktif asteroitler nispeten nadir olsa da, gözlem tekniklerinin gelişmesiyle bilim insanları bunları daha sık tespit etmektedir.

Mars ve Jüpiter arasında gizemli keşif: Güneş'e rağmen şaşırtıcı şekilde aktif! - 5

Hsieh ve ekibi, aktif asteroit 456P/PANSTARRS’ı Magellan Baade Teleskobu ve Lowell Keşif Teleskobu ile iki kez gözlemledi ve bu cismin 14. onaylanmış ana kuşak kuyruklu yıldızı olduğunu belirledi.

Hsieh, “Bu cisim, yalnızca bir kez bir etkinlik geçirerek aktif hale gelen bir asteroit değil, dış Güneş Sistemi’ndeki diğer kuyruklu yıldızlara benzeyen, doğuştan aktif ve buzlu bir gök cismidir." diye açıkladı.

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