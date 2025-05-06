Mars yolculuğu insan vücudunu nasıl etkiler? İşte en riskli organ

Elde edilen bulgular, uzay yolculuklarının böbreklerin yapısını ve işlevini değiştirdiğini gözler önüne serdi. Özellikle galaktik kozmik radyasyonun, böbreklerde geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabildiği belirlendi.

Düşük Dünya yörüngesindeki astronotlar, hâlâ Dünya’nın manyetik alanından kısmen korunuyor. Ancak bu alanın dışına çıkan sadece 24 kişi, kısa süreli tam kozmik radyasyona maruz kaldı. Henüz kimse yıllar sürecek bir görevle Dünya’nın manyetik alanı dışına çıkmadı. Bu nedenle, organların yoğun radyasyondan nasıl etkileneceği bilinmiyordu.