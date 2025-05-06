Mars yolculuğu insan vücudunu nasıl etkiler? İşte en riskli organ
Mars’a insan göndermeyi amaçlayan çeşitli projeler, bilim dünyası tarafından uzun yıllardır geliştiriliyor. Araştırmacılar, bu uzun yolculukların insan vücudu üzerindeki etkilerine dair dikkat çekici bulgulara ulaştı.
Daha önceki analizler de Dünya’nın koruyucu atmosferi dışına çıkan astronotların sağlık sorunları yaşadıklarını göstermişti. Ancak Earth.com'da yayınlanan yeni araştırma, uzay yolculuklarının böbreklerde daha ciddi hasarlara neden olabileceğini ortaya koydu.