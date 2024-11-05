Mars yüzeyinin neden kabuklu olduğu ortaya çıktı
Mars keşif aracı InSight, Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR) tarafından geliştirilen HP3 “Mars Köstebeği” ile yüzeyden derinliklere ısı akışını ölçtü. Kızıl Gezegen'in yer altı sıcaklık ve yoğunluk özellikleri araştırılırken, toprak sertleşmesi sonucunda oluşan kabukların sıcaklıktan dolayı ortaya çıktığı kaydedildi.
NASA'nın Sismik Araştırmalar, Jeodezi ve Isı Taşınımını Kullanarak İç Keşif (InSight) misyonu 26 Kasım 2018'de Mars'a iniş yaptı.
Bu Mars'ın keşfinde önemli bir dönüm noktasıydı çünkü ilk kez bir araştırma istasyonu gezegenin içini araştırmak üzere yüzeye konuşlandırılmıştı.
InSight'ın bunu yapmak için kullanacağı en önemli araçlardan biri Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR) tarafından geliştirilen Isı Akışı ve Fiziksel Özellikler Paketi (HP3) idi.
Mars Köstebeği olarak da bilinen bu araç dört yıl boyunca gezegenin derinliklerinden gelen ısı akışını ölçtü.
HP3, Mars'ın iç kısımlarındaki ısıyı algılamak için yüzeyin beş metre derinliğine kadar kazmak üzere tasarlanmıştı.