Mars'a çarpan meteorun etkisi şaşırttı: Devasa krater fotoğraflandı

InSight ve MRO görevlerinde çalışan Ingrid Daubar, "Bu kadar büyük bir delik göreceğimizi hiç düşünmemiştik" dedi.



Araştırmacılar, meteorun kendisinin yaklaşık 4,8 metreye 11 metre ölçülerinde olduğunu ve Mars üzerinde yaklaşık 60 katı büyüklüğünde bir çukurı bıraktığını tahmin ediyor.