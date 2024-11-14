Mars'ın altında gizlenen sır: Kızıl Gezegen'de fotosentez mümkün olabilir
NASA tarafından yürütülen yeni bir araştırma, Mars yüzeyinin altında bulunan su buzuna güneş ışığının erişebileceğini ve burada fotosentezin gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu durum, gezegende yaşam için gerekli koşulların var olabileceğine dair umutları artırıyor.
Mars yüzyıllardır bizi büyüleyen bir gezegen olmuştur.
İlk gözlemler yanlış bir şekilde zeki bir uygarlık izlenimi verdi ancak ilk ziyaret sondaları sade, ıssız bir gezegen olduğunu ortaya çıkardı.