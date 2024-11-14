Mars'ın altında gizlenen sır: Kızıl Gezegen'de fotosentez mümkün olabilir

Curiosity keşif aracı, Perseverance ve Çin'in Tianwen-1'i ile birlikte en son ziyaretçiler arasındaydı.

Daha sonraki görevlerin odak noktası su aramak ve gezegenin iklim ve jeolojisini analiz etmek olmuştur.

Bu sadece gezegen evrimleşirken koşulları anlamak için değil, aynı zamanda insan keşfinin önünü açmak içindi.

Bugüne kadar Mars'ta yaşam olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunamamıştır. Yine de bu soru onlarca yıldır aklımızı kurcalamaya devam ediyor.

Güneş Sistemi'ndeki tüm gezegenler arasında Mars, özellikle uzak geçmişte sıvı suyun keşfedilmesi nedeniyle bir zamanlar ilkel yaşamı barındırmış olması en muhtemel yerdir.