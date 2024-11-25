Mars'ın gizemi bitmiyor! Yanlışlıkla kırılan taşın içindekiler bilim insanlarını şaşırttı

NASA'nın Curiosity keşif aracı, geçtiğimiz mayıs ayında beklenmedik bir buluş yaptı. Gediz Vadisi Kanalı'nda bir kayanın üzerinden geçen araç, çatlayan yüzeyin altından şaşırtıcı sarı kristallerin, yani saf kükürtün ortaya çıktığını tespit etti.

Bu buluş, Mars’ta daha önce yalnızca sülfat formunda gözlemlenen kükürdün, ilk kez saf element halinde bulunması anlamına geliyor.