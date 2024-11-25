Mars'ın gizemi bitmiyor! Yanlışlıkla kırılan taşın içindekiler bilim insanlarını şaşırttı
NASA’nın Curiosity aracı, Mars yüzeyinde şimdiye dek görülmemiş bir keşfe imza attı. Kızıl Gezegen’de ilk kez saf elementel kükürt tespit edildi! Gediz Vadisi'nde bulunan bu nadir kristaller, Kızıl Gezegen'in bilinmeyen jeolojik sırlarına ışık tutuyor.
NASA'nın Curiosity keşif aracı, geçtiğimiz mayıs ayında beklenmedik bir buluş yaptı. Gediz Vadisi Kanalı'nda bir kayanın üzerinden geçen araç, çatlayan yüzeyin altından şaşırtıcı sarı kristallerin, yani saf kükürtün ortaya çıktığını tespit etti.
Bu buluş, Mars’ta daha önce yalnızca sülfat formunda gözlemlenen kükürdün, ilk kez saf element halinde bulunması anlamına geliyor.