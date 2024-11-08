Mars’ın gizemli geçmişi: Kızıl Gezegen’de okyanus izleri!
Çin'in Mars keşif aracı Zhurong, Kızıl Gezegen'in yüzeyinde bir zamanlar büyük bir okyanusun var olduğuna işaret eden izler tespit etti. Bilim dünyası için çığır açan bu keşif, Mars'ın yaşam barındırabilme olasılığını yeniden gündeme taşıyor.
MARS'TA OKYANUS İZİ
Çin’in Mars keşif aracı Zhurong, Kızıl Gezegen’in yüzeyinde bir zamanlar su kütleleriyle kaplı geniş bir alanın varlığını gösteren yeni kanıtlar elde etti.
Araştırmacılar, Mars’ın kuzeyindeki Utopia bölgesinde “eski bir kıyı hattı” izleri buldu ve bu alanın bir zamanlar suyla dolu olabileceğine işaret eden bulguları analiz etti.