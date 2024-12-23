Mars’ın gizemli tarihi: Antik kabuklar yaşamın ipuçlarını mı taşıyor?
Yeni bir araştırma, Mars’ın güney yüksek arazilerindeki antik kalın kabuğun, granitik magmalar ve yeraltı su rezervuarları ürettiğini ortaya koydu. Rice Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, milyarlarca yıl önce kabuğun altındaki radyoaktif ısınmanın bu süreçleri tetiklediğini kanıtladı. Bulgular, Mars’ın jeolojik geçmişine dair varsayımları sorgularken, güney arazilerde geçmişte yaşamı destekleyebilecek koşulların olabileceğine işaret ediyor.
Yeni bir araştırma, Mars’ın antik geçmişindeki kabuk kalınlığı değişimlerinin gezegenin magmatik evrimi ve hidrolojik sistemleri üzerindeki etkilerini inceliyor.
Earth and Planetary Science Letters dergisinde yayımlanan araştırma, milyarlarca yıl önce Mars’ın güney yüksek arazilerinde oluşan kalın kabuğun granitik magmalar ürettiğini ve geniş yeraltı su rezervuarlarını desteklediğini ortaya koydu.