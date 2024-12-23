Mars’ın gizemli tarihi: Antik kabuklar yaşamın ipuçlarını mı taşıyor?

Bu süreç, radyoaktif ısınma tarafından tetiklenerek granitler gibi önemli miktarda silisik magmanın oluşmasına ve donmuş yüzey tabakasının altında yer altı su rezervuarlarının oluşmasına yol açmış olabilir.

Lee, “Bulgularımız, Mars’ın kabuksal süreçlerinin daha önce düşünüldüğünden çok daha dinamik olduğunu gösteriyor. Güney yüksek arazilerdeki kalın kabuk, levha tektoniği olmadan granitik magmalar üretebildiği gibi, istikrarlı yeraltı su rezervuarları sıvı su kaynakları için de termal koşulları sağladı. Bu da genellikle kuru ve donmuş kabul ettiğimiz bir gezegen için oldukça dikkat çekici.” dedi.