Mars'ın gizemli tarihi: Gezegeni şekillendiren kayıp bir uydu mu?

"YALNIZCA BİR TEORİ"

Ancak, uydunun parçalanmasının ardından gezegende oluşturması beklenen kraterler bulunmuyor. Bu izlerin, daha sonraki çarpışmalar ve jeolojik faaliyetler nedeniyle silinmiş olabileceği belirtiliyor.

Efroimsky, bu hipotezin henüz bir teori olduğunu kabul ederek diğer bilim insanlarını bu konuda daha fazla araştırma yapmaya ve kayıp uydunun izlerini aramaya çağırıyor.