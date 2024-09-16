Mars'ın gizemli tarihi: Gezegeni şekillendiren kayıp bir uydu mu?
Yeni bir araştırma, Mars'ın bir zamanlar sahip olduğu öne sürülen büyük bir uydunun, gezegenin ilginç özelliklerini ve tuhaf şeklini açıklayabileceğini ortaya koydu. ABD Deniz Gözlemevi'nden gökbilimci Michael Efroimsky, "Nerio" adını verdiği bu kayıp uydunun, Mars’ın yüzey şekillerini ve üç eksenli yapısını şekillendirmiş olabileceğini öne sürdü.
MEVCUT İKİ UYDUSU VAR
Bilim insanları, Kızıl gezege'nin bir zamanlar üçüncü bir uydusu olabileceği öne sürüldü.
Mars'ın mevcut iki küçük uydusu Phobos ve Deimos’un kökeni hakkında çeşitli teoriler bulunuyor.