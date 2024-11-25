Mars’ın kayıp okyanusları: 4,4 milyar yıllık Meteoroit'in sırrı ortaya çıktı

Jeolojik çalışmalara göre, Dünya’daki su döngüsü erken dönemde dengelendi.

Yaklaşık 4,5 milyar yıl öncesinden bugüne kadar su, Dünya’da istikrarlı bir şekilde varlığını sürdürdü.

Ancak Mars için durum daha belirsiz. Kızıl Gezegen'in yüzeyinin yaklaşık yüzde 45’i kil mineralleriyle kaplı ve bu mineraller 4,1 ila 3,7 milyar yıl öncesine tarihlenen Noachian dönemine ait.

Ayrıca, 3,7 ila 3 milyar yıl önceki Hesperian dönemine ait su akışlarına dair kanıtlar da bulunuyor.

3 milyar yıl öncesinden günümüze uzanan Amazonian döneminde ise Mars büyük ölçüde kuru görünüyor.

Mars’ın en erken dönemi olan pre-Noachian hakkında çok az kanıtımız var.