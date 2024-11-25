Mars’ın kayıp okyanusları: 4,4 milyar yıllık Meteoroit'in sırrı ortaya çıktı
Mars’ın "Kara Güzellik" meteoritinde bulunan 4,4 milyar yıllık kristaller, Kızıl Gezegen’in ilk dönemlerinde sıcak su kaynakları ve jeolojik aktiviteye sahip olduğunu kanıtladı. Araştırma, Mars’ta yaşam için uygun koşulların bir zamanlar mevcut olabileceğini ortaya koydu.
Dünya ve Mars evrenin ilk zamanlarında oldukça benzerdi.
Dört milyar yıl önce her iki gezegenin de geniş, sıcak denizleri bulunuyordu.
Ancak Dünya okyanuslarını korurken, Mars’ın suları buharlaştı ya da tozlu yüzeyinin altında dondu.
Bu iki gezegenin neden böylesine farklı yollara saptığı tam olarak bilinmiyor, ancak bunun sebebi suyun kökenlerinde yatıyor olabilir.