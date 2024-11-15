Mars'ın sırrı çekmeceden çıktı: 11 milyon yıl önce kızıl gezegenden koptu!

Mars'tan gelen bir göktaşı, Kızıl Gezegen'deki sıvı suyun tarihiyle ilgili çarpıcı bulgular ortaya koydu. Bilim insanları, bu meteorit üzerinde yaptıkları incelemelerle 742 milyon yıl önce Mars'ta sıvı su bulunduğunu tespit etti.

Mars'ın sırrı çekmeceden çıktı: 11 milyon yıl önce kızıl gezegenden koptu! - 1

MARS'TAN DÜNYA'YA YOLCULUK

Yaklaşık 11 milyon yıl önce Mars'a çarpan bir asteroit, gezegenden parçaların uzaya saçılmasına neden oldu.

Bu parçalardan biri, ABD'deki Purdue Üniversitesi'nde 1931'de bir çekmecede bulundu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Mars'ın sırrı çekmeceden çıktı: 11 milyon yıl önce kızıl gezegenden koptu! - 2

"Lafayette Meteoridi" olarak adlandırılan bu göktaşının Mars'ta sıvı suyla etkileşim kurduğuna dair işaretler içerdiği daha önceki çalışmalarda belirlenmişti. Ancak, bu etkileşimin ne zaman gerçekleştiği net değildi.

Mars'ın sırrı çekmeceden çıktı: 11 milyon yıl önce kızıl gezegenden koptu! - 3

742 MİLYON YILLIK BİR HİKAYE

Purdue Üniversitesi araştırmacıları, yeni bir çalışmayla bu soruya yanıt aradı. Geochemical Perspective Letters adlı hakemli dergide yayımlanan çalışmada, meteoritin mineralleri üzerinde helyum ve neon gibi soy gazlar kullanılarak tarihleme yapıldı.

Araştırma, Mars'taki suyla etkileşimin 742 milyon yıl önce gerçekleştiğini gösterdi.

Mars'ın sırrı çekmeceden çıktı: 11 milyon yıl önce kızıl gezegenden koptu! - 4

Araştırmanın başyazarı Marissa Tremblay, Mars yüzeyinde o dönemde bol miktarda sıvı su bulunmadığını belirtiyor.

Mars'ın sırrı çekmeceden çıktı: 11 milyon yıl önce kızıl gezegenden koptu! - 5

Tremblay, "Su muhtemelen permafrost adı verilen yeraltı buzunun erimesinden kaynaklanmış olabilir" diyerek, bu erimeye Mars'taki magmatik aktivitelerin neden olabileceğini ifade etti.

Mars'ın sırrı çekmeceden çıktı: 11 milyon yıl önce kızıl gezegenden koptu! - 6

Mars'ta sıvı suyun geçmişine dair bu bulgular, Kızıl Gezegen'in bir zamanlar mikrobiyal düzeyde yaşam barındırma ihtimalini güçlendiriyor.

Mars'ın sırrı çekmeceden çıktı: 11 milyon yıl önce kızıl gezegenden koptu! - 7

Ayrıca, meteoritlerin "zaman kapsülü" işlevi görerek gezegenlerin jeolojik geçmişine ışık tutabileceği gerçeğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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