Mars'ın sırrı çekmeceden çıktı: 11 milyon yıl önce kızıl gezegenden koptu!
Mars'tan gelen bir göktaşı, Kızıl Gezegen'deki sıvı suyun tarihiyle ilgili çarpıcı bulgular ortaya koydu. Bilim insanları, bu meteorit üzerinde yaptıkları incelemelerle 742 milyon yıl önce Mars'ta sıvı su bulunduğunu tespit etti.
MARS'TAN DÜNYA'YA YOLCULUK
Yaklaşık 11 milyon yıl önce Mars'a çarpan bir asteroit, gezegenden parçaların uzaya saçılmasına neden oldu.
Bu parçalardan biri, ABD'deki Purdue Üniversitesi'nde 1931'de bir çekmecede bulundu.