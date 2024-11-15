Mars'ın sırrı çekmeceden çıktı: 11 milyon yıl önce kızıl gezegenden koptu!

MARS'TAN DÜNYA'YA YOLCULUK

Yaklaşık 11 milyon yıl önce Mars'a çarpan bir asteroit, gezegenden parçaların uzaya saçılmasına neden oldu.

Bu parçalardan biri, ABD'deki Purdue Üniversitesi'nde 1931'de bir çekmecede bulundu.