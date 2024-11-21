Mars'ın uyduları için iki teori: Japonya örnek toplamaya hazırlanıyor

Diğer teori ise, Phobos ve Deimos’un Dünya’nın uydusu gibi, dev bir çarpışma sonucu oluşan enkazdan meydana geldiğini öne sürüyor.

NASA Ames Araştırma Merkezi’nden gezegen bilimci Jacob Kegerreis, "Büyük bir disk oluşturup uyduları büyütmenin birkaç yolundan biri budur." dedi.

Kegerreis ve ekibi ise bu iki fikir arasında bir senaryo öneriyor.

Belki de Mars bir asteroiti yakaladı, ancak yerçekimi bu kayayı parçalara ayırdı.

Bu kalıntılar, Mars’ın çevresinde kısa ömürlü bir halka oluşturmuş olabilir.