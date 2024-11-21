Mars'ın uyduları için iki teori: Japonya örnek toplamaya hazırlanıyor
NASA'nın yüzlerce bilgisayar simülasyonu kullanıldığı bir çalışma, Mars'ın iki uydusu Phobos ve Deimos'un asteroit parçalarından oluşmuş olabileceğine dair bir teori ortaya çıkardı. Öte yandan Japonya Uzay Ajansı'nın 2026'da Phobos uydusundan topladığı örnekleri Dünya'ya geri getirmeye hazırlandığı kaydedildi.
Mars’ın uyduları Phobos ve Deimos, Kızıl Gezegen’e fazla yaklaşan talihsiz bir asteroitin kalıntıları olabilir.
Icarus dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, bu teori küçük ve garip şekilli uyduların bazı gizemli özelliklerini açıklayabilir.