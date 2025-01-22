Mars’ta 3,7 milyar yıllık dalga izleri: Yaşam barındırmış olabilir

YAŞAM BARINDIRIMIŞ OLABİLİR

Mars, günümüzde soğuk ve kuru bir yüzeye sahip olsa da, antik izler, gezegenin bir dönem yaşamı destekleyebilecek koşullara sahip olduğunu gösteriyor. Curiosity'nin bu keşfi, Mars atmosferinin zamanla incelmeden önce daha yoğun olduğunu ve yüzeyde sıvı suyun yaygın olabileceğini düşündürüyor.