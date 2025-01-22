Mars’ta 3,7 milyar yıllık dalga izleri: Yaşam barındırmış olabilir
NASA'nın Curiosity keşif aracı, Mars yüzeyinde 3,7 milyar yıl öncesine ait olduğu düşünülen antik dalga izlerini ortaya çıkardı. Bu izler, gezegende bir zamanlar açıkta duran sıvı su kütlelerinin varlığına işaret ediyor. Bilim insanlarına göre bu bulgu, Mars'ın geçmişte daha sıcak ve yoğun bir atmosfere sahip olduğunun kanıtı.
NASA’nın Curiosity keşif aracı, Mars yüzeyinde çığır açan bir keşfe imza attı. Yaklaşık 3,7 milyar yıl öncesine ait olduğu düşünülen antik dalga izleri, gezegende bir zamanlar açık yüzeyli sıvı su kütlelerinin bulunduğuna işaret ediyor.