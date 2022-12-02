Mars'ta Dünya'dakine benzer mega tsunami! Dinozorların yok oluşundaki gizem çözülecek mi?

Yaklaşık 3,4 milyar yıl önce ortaya çıkmış olabileceği öne sürülen Pohl'u ne tür bir etkinin yaratmış olabileceği ve bunun bir mega tsunamiye yol açıp açmayacağını test etmek için asteroit ve kuyruklu yıldız çarpmaları simüle edildi.