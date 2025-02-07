Mars'ta eşi benzeri görülmemiş keşif: 4 milyar yıl öncesine ait!

NASA'nın Mars keşif aracı Perseverance, Kızıl Gezegen'de şu ana kadar eşi benzeri görülmemiş bir keşif yaptı. ABD'li uzay ajansı tarafından yapılan açıklamada, gezginin "Silver Mountain" (Gümüş Dağı) olarak bilinen bir bölgeden 2,9 santimetre (1,1 inç) büyüklüğünde "benzersiz bir hazine" topladığını duyurdu. NASA, bunun Mars’ın jeolojik tarihi içinde yaklaşık 4 milyar yıl önceye uzanan Noachian dönemine ait ilk kaya örneği olduğunu belirtti.

Mars'ta eşi benzeri görülmemiş keşif: 4 milyar yıl öncesine ait! - 1

NASA’nın Perseverance gezgini, Mars’ta şimdiye kadar topladığı örneklerden farklı bir kaya örneği aldı.

Şu anda Jezero Krateri’nin kenarındaki tepeleri ve kayalık alanları keşfeden Perseverance, bölgenin jeolojik tarihini ortaya çıkarmak için kaya örnekleri topluyor.

NASA, bu hafta yaptığı açıklamada, robotik kaşifin "Silver Mountain" (Gümüş Dağı) olarak bilinen bir bölgeden 2,9 santimetre (1,1 inç) büyüklüğünde "benzersiz bir hazine" topladığını duyurdu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Mars'ta eşi benzeri görülmemiş keşif: 4 milyar yıl öncesine ait! - 2

"BENZERSİZ DOKULARA SAHİP"

Gezginin resmi X (Twitter) hesabı, bir fotoğraf paylaşarak şu ifadeyi kullandı:

“26. örneğim, 'Silver Mountain', şimdiye kadar gördüğümüz hiçbir şeye benzemeyen dokulara sahip.”

Bu bölgedeki kayalar, bilim insanları için büyük bir ilgi taşıyor çünkü Mars’ın derin geçmişine dair nadir bir pencere sunabilecekleri düşünülüyor.

Mars'ta eşi benzeri görülmemiş keşif: 4 milyar yıl öncesine ait! - 3

MİLYARLARCA YILLIK MARS KABUĞUNUN PARÇALARI

Bilim insanlarına göre, Perseverance’ın şu anda bulunduğu bölgedeki kayalar, milyarlarca yıl önce gerçekleşen bir göktaşı çarpması sonucu Mars’ın derinliklerinden yüzeye fırlamış olabilir.

NASA’nın Jet Propulsion Laboratory (JPL) ekibine göre, bu kayalar erken dönem Mars kabuğunun parçaları olabilir ve Güneş Sistemi’nde keşfedilen en eski kayalar arasında yer alabilir.

Onları incelemek, Mars’ın ve hatta Dünya’nın Güneş Sistemi’nin oluşumunun ilk zamanlarında nasıl bir yapıya sahip olduğunu anlamamıza yardımcı olabilir.

Mars'ta eşi benzeri görülmemiş keşif: 4 milyar yıl öncesine ait! - 4

4 MİLYAR YIL ÖNCESİNE AİT

NASA, bunun Mars’ın jeolojik tarihi içinde yaklaşık 4 milyar yıl önceye uzanan Noachian dönemine ait ilk kaya örneği olduğunu belirtti.

Bu dönem, sık sık yaşanan asteroit ve kuyruklu yıldız çarpışmalarıyla şekillenmiş, günümüzde hala görülen Mars kraterlerinin çoğunu oluşturan bir süreçtir.

Mars'ta eşi benzeri görülmemiş keşif: 4 milyar yıl öncesine ait! - 5

PERSEVERANCE’IN GÖREVLERİ

Perseverance 2021 yılında Jezero Krateri’ne iniş yaptığında birçok hedefi vardı:

  • Kadim yaşam belirtilerini araştırmak
  • "Silver Mountain" gibi kaya örnekleri toplayarak gelecekte Dünya’ya geri getirilmesini sağlamak
  • Yeni keşif teknolojilerini test etmek
Mars'ta eşi benzeri görülmemiş keşif: 4 milyar yıl öncesine ait! - 6

Dört yıl boyunca Mars’ta keşif yapan Perseverance, geçmişte su ile etkileşime girmiş olabilecek kimyasal izler taşıyan kayalar keşfetti.

Dünya’daki yaşam için su temel bir gereklilik olduğundan, bu keşifler Mars’ta geçmişte yaşanabilir ortamlar olup olmadığını anlamak açısından büyük önem taşıyor.

Mars'ta eşi benzeri görülmemiş keşif: 4 milyar yıl öncesine ait! - 7

MARS ÖRNEKLERİ NE ZAMAN DÜNYAYA GETİRİLECEK?

Bilim insanları, Mars’tan toplanan bu ve diğer örnekleri detaylı incelemek için Dünya’ya getirmeyi sabırsızlıkla beklese de Mars Örnek Getirme Programı’nın (Mars Sample Return) geleceği belirsizliğini koruyor.

Bu programın maliyet tahmini 11 milyar dolara kadar yükseldi ve örneklerin Dünya’ya dönüş tarihi 2040’tan önceye çekilemez hale geldi.

Bunun üzerine NASA, planı tamamen gözden geçirmeye başladı ve sanayi ile akademik kuruluşlardan yeni öneriler talep etti. Yeni stratejinin 2026 yılında belirlenmesi bekleniyor.

Bu sırada Çin, kendi Mars Örnek Getirme misyonunu 2028'de başlatmayı hedefliyor. Eğer planlandığı gibi giderse, Çin’in topladığı Mars örnekleri 2031 yılında Dünya’ya ulaşabilir.

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