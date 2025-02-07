Mars'ta eşi benzeri görülmemiş keşif: 4 milyar yıl öncesine ait!
NASA'nın Mars keşif aracı Perseverance, Kızıl Gezegen'de şu ana kadar eşi benzeri görülmemiş bir keşif yaptı. ABD'li uzay ajansı tarafından yapılan açıklamada, gezginin "Silver Mountain" (Gümüş Dağı) olarak bilinen bir bölgeden 2,9 santimetre (1,1 inç) büyüklüğünde "benzersiz bir hazine" topladığını duyurdu. NASA, bunun Mars’ın jeolojik tarihi içinde yaklaşık 4 milyar yıl önceye uzanan Noachian dönemine ait ilk kaya örneği olduğunu belirtti.
NASA’nın Perseverance gezgini, Mars’ta şimdiye kadar topladığı örneklerden farklı bir kaya örneği aldı.
Şu anda Jezero Krateri’nin kenarındaki tepeleri ve kayalık alanları keşfeden Perseverance, bölgenin jeolojik tarihini ortaya çıkarmak için kaya örnekleri topluyor.
NASA, bu hafta yaptığı açıklamada, robotik kaşifin "Silver Mountain" (Gümüş Dağı) olarak bilinen bir bölgeden 2,9 santimetre (1,1 inç) büyüklüğünde "benzersiz bir hazine" topladığını duyurdu.