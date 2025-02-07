Mars'ta eşi benzeri görülmemiş keşif: 4 milyar yıl öncesine ait!

MARS ÖRNEKLERİ NE ZAMAN DÜNYAYA GETİRİLECEK?

Bilim insanları, Mars’tan toplanan bu ve diğer örnekleri detaylı incelemek için Dünya’ya getirmeyi sabırsızlıkla beklese de Mars Örnek Getirme Programı’nın (Mars Sample Return) geleceği belirsizliğini koruyor.

Bu programın maliyet tahmini 11 milyar dolara kadar yükseldi ve örneklerin Dünya’ya dönüş tarihi 2040’tan önceye çekilemez hale geldi.

Bunun üzerine NASA, planı tamamen gözden geçirmeye başladı ve sanayi ile akademik kuruluşlardan yeni öneriler talep etti. Yeni stratejinin 2026 yılında belirlenmesi bekleniyor.

Bu sırada Çin, kendi Mars Örnek Getirme misyonunu 2028'de başlatmayı hedefliyor. Eğer planlandığı gibi giderse, Çin’in topladığı Mars örnekleri 2031 yılında Dünya’ya ulaşabilir.