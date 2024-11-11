Mars’ta gizemli enkaz: NASA helikopteri merak uyandırdı

Mars'ta düzinelerce görev yapan bir NASA helikopteri, bir keresinde kızıl kumların arasında bazı uzay aracı enkazlarının bir görüntüsünü fotoğrafladı.

Şu anda başka dünyalara sadece teknoloji gönderiyor olsak bile uçan makinelerin nasıl geliştirileceğini bulmamızın üzerinden 121 yıl geçti.

Dolayısıyla bu yüzyılın sonunda nerede olabileceğimizi düşünmek heyecan yaratıyor.