Mars’ta gizemli enkaz: NASA helikopteri merak uyandırdı

NASA’nın Mars helikopteri Ingenuity, Kızıl Gezegen üzerinde uçuş gerçekleştirerek, başka bir gezegende motorlu, kontrollü uçuş yapan ilk hava aracı olmuştu. Helikopterin Mars yüzeyinde keşif yaparken çektiği enkaz görüntüsü ise merak uyandırdı. İşte Kızıl Gezegen'de çekilen enkaz görüntüsünün ayrıntıları...

Mars’ta gizemli enkaz: NASA helikopteri merak uyandırdı - 1

Mars'ta düzinelerce görev yapan bir NASA helikopteri, bir keresinde kızıl kumların arasında bazı uzay aracı enkazlarının bir görüntüsünü fotoğrafladı.

Şu anda başka dünyalara sadece teknoloji gönderiyor olsak bile uçan makinelerin nasıl geliştirileceğini bulmamızın üzerinden 121 yıl geçti.

Dolayısıyla bu yüzyılın sonunda nerede olabileceğimizi düşünmek heyecan yaratıyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Mars’ta gizemli enkaz: NASA helikopteri merak uyandırdı - 2

Mars 2020 misyonunun bir parçası olarak NASA, Perseverance keşif aracını Kızıl Gezegen'e gönderdi ve yanında Mars'ın üzerinde beş uçuş yapması planlanan Ingenuity Helikopterini taşıdı.

Sonunda, helikopter uçuşlarını tamamladı ve aynı zamanda başka bir gezegende motorlu, kontrollü bir uçuşu başarıyla tamamlayan ilk hava aracı oldu.

Mars’ta gizemli enkaz: NASA helikopteri merak uyandırdı - 3

Helikopter, gezginin güvenli bir şekilde ulaşamayacağı yerlere gidip bir dizi görüntü çekerek bu Mars'ta keşif yapılmasını sağlayacaktı ve 2022'de muhteşem bir manzara yakaladı.

Mars’ta gizemli enkaz: NASA helikopteri merak uyandırdı - 4

Mars'ın kumlarında yatan bir enkazı görüntülerken, sonsuza dek orada kalabilecek parçaları ortaya çıkardı. 

Ancak helikopterin yakaladığı bu manzaradaki enkazın Perseverance ile birlikte Ingenuity'nin Mars yüzeyine inmek için kullanılan iniş ekipmanının bir parçası olduğu ortaya çıktı.

Mars’ta gizemli enkaz: NASA helikopteri merak uyandırdı - 5

Perseverance'ın paraşüt sistemi üzerinde çalışan bir mühendis olan Ian Clark, The New York Times'a, "Kesinlikle bir bilimkurgu unsuru var. Bir resim 1000 kelimeye bedeldir derler, ama aynı zamanda sonsuz miktarda mühendislik anlayışına da bedeldir." diye konuştu.

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