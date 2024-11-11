Mars’ta gizemli enkaz: NASA helikopteri merak uyandırdı
NASA’nın Mars helikopteri Ingenuity, Kızıl Gezegen üzerinde uçuş gerçekleştirerek, başka bir gezegende motorlu, kontrollü uçuş yapan ilk hava aracı olmuştu. Helikopterin Mars yüzeyinde keşif yaparken çektiği enkaz görüntüsü ise merak uyandırdı. İşte Kızıl Gezegen'de çekilen enkaz görüntüsünün ayrıntıları...
Mars'ta düzinelerce görev yapan bir NASA helikopteri, bir keresinde kızıl kumların arasında bazı uzay aracı enkazlarının bir görüntüsünü fotoğrafladı.
Şu anda başka dünyalara sadece teknoloji gönderiyor olsak bile uçan makinelerin nasıl geliştirileceğini bulmamızın üzerinden 121 yıl geçti.
Dolayısıyla bu yüzyılın sonunda nerede olabileceğimizi düşünmek heyecan yaratıyor.