Mars'ta hayat var mı? Bilim insanları açıkladı

Sorbonne Üniversitesi’nden çalışmanın baş yazarı, Boris Sauterey, “Mikroplar gibi basit bir yaşam formu bile kendi ölümüne neden olabilir. Çalışmamızın sonuçların biraz kasvetli ama oldukça uyarıcı olduğunu düşünüyorum. Bulgularımız, bir biyosfer ve gezegeninin etkileşim şeklini yeniden düşünmemiz için bize meydan okuyor” dedi.