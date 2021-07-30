Mars'ta hayat var mı? Kızıl Gezegen'de bulunan göllere ilişkin yeni keşif

Plaut, "Gezegen biliminde, çoğu zaman gerçeğe daha fazla yaklaşıyoruz. 'Orijinal çalışma Mars’ta su olduğunu kanıtlamadı ve bu yeni makaleler (Smith'in ve yakın zamanda yayınlanan diğerleri) olmadığını kanıtlamıyor. Ancak fikir birliğine varmak için olasılıkları olabildiğince daraltmaya çalışıyoruz” diye konuştu.





Öte yandan, geçen ay yayımlanan farklı bir çalışma, Kızıl Gezegen’in yüzeyinin bir buçuk kilometre altında onlarca göl tespit etti.