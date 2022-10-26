Mars'ta hayat var mı? (Yeni araştırma: Yaşam kanıtları yüzeyin altında gömülü)

DÜNYALI 6 BAKTERİ İNCELENDİ

Bilim insanları, bu koşullarda yaşamın olup olmayacağını araştırmak için önce mikrobiyal yaşamın iyonlaştırıcı radyasyonda hayatta kalma sınırlarını belirledi. Altı tür Dünyalı bakteri ve mantarı, donmuş ve kuru olan simüle edilmiş bir Mars yüzeyine maruz bırakıldı ve uzaydaki radyasyonu taklit eden gama ışınları ile bombalandı.

Çalışmada kullanılan örnekler D. radiodurans’ın yanı sıra, bir maya bakterisi üç Bacillus bakterisi ve sıcak kanlı organizmaların alt bağırsağında yaygın olarak bulunan bir bakteri olan Escherichia coli'yi içeriyordu.