Mars'ta heyecan verici keşif: Perseverance keşif aracı eşsiz bir kayayı görüntüledi!
NASA’nın Perseverance aracı, Mars yüzeyinde eşsiz bir keşif yaptı. Araştırmacılar "Freya Castle" adı verilen benzersiz bir siyah-beyaz çizgili kaya görüntüledi. Jezero Krateri'ndeki bu heyecan verici bulgunun Kızıl Gezegen’in sırlarını açığa çıkaracak yeni jeolojik ipuçları sunması bekleniyor.
NASA’nın Perseverance keşif aracı, Mars yüzeyinde yaptığı yolculuk sırasında bilim dünyasını heyecanlandıran bir keşif gerçekleştirdi. Araç, 13 Eylül 2024’te “Freya Castle” adı verilen, siyah-beyaz çizgili ilginç bir kayayı görüntüledi.