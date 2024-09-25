Mars'ta heyecan verici keşif: Perseverance keşif aracı eşsiz bir kayayı görüntüledi!

JEZERO KRATERİ'NDEKİ EŞSİZ BULGU

Perseverance ekibi, Jezero Krateri'nde daha önce bu türde bir kaya ile karşılaşılmadığını belirtiyor. İlk incelemelere göre, bu çizgilerin muhtemelen magmatik veya metamorfik süreçlerin bir sonucu olarak oluştuğu düşünülüyor. Ayrıca, “Freya Castle” kayasının çevresindeki kayaç tabakasından farklı olduğu ve başka bir yerden geldiği ihtimali üzerinde duruluyor.