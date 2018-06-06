Mars'ta heyecanlandıran keşif! (NASA Mars yüzeyinde organik moleküller içeren 3 milyar yaşında bir kayanın bulunduğunu duyurdu)

1 Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 'Kızıl Gezegen' olarak da anılan Mars'taki çalışmalarının meyvelerini topluyor. NASA’nın bilim insanları bugün yaptıkları açıklamada, Mars’ta yaşam içi gerekli olan yapıtaşlarına sahip 3 milyar yaşındaki organik moleküller içeren bir kayanın keşfedildiğini duyurdu ve Kızıl Gezegen'in atmosferinde en basit organik molekül olarak kabul edilen metan gazına rastlandığı duyuruldu.

2 Bilim insanları, yeni bulgularının Mars’taki antik bir yaşamın kanıtı olarak değerledirilebileceği ancak durumun Kızıl Gezegen’de bir zamanlar hayat olduğundan mı yoksa daha sıradan bir jeolojik süreçten mi kaynaklandığını henüz açıklayamadıklarını söyledi.

3 NASA'NIN AÇIKLAMASINI CANLI İZLEYEBİLECEĞİNİZ KANALLAR NASA’nın biyojeokimya uzmanı ve Science dergisinde konuyla ilgili yayımlanan makalenin başyazarı olan Jennifer Eigenbrode, “Mars’taki yaşam belirtilerine ortaya çıkarmak için çok iyi bir konumdayız. Bulgular ayrıca dikkat çekiciydi, çünkü organik malzemenin sert Mars yüzeyinde milyarlarca yıl korunabileceğini gösterdi” dedi.

4 CURİOSİTY'NİN GÖZÜNDEN MARS Materyallerin, Ağustos 2012’den bu yana Kızıl Gezegen’deki verileri toplayan Mars Curiosity keşif aracı tarafından bulunduğu açıklandı. 3 milyar yaşındaki organik moleküller, Florida’daki Okkeechobe Gölü büyüklüğü’nde sığ bir su birikintisi bulunduğuna inanılan Gale Krateri’nde bulundu. Mars keşif aracı Curiosity, MastCamera ile Kızıl Gezegen'in renkli fotoğraflarını yıllardır bizlerle paylaşıyor. İşte Curiosity'nin gözünden Mars...

5 SHARP DAĞI Bu fotoğraf, 4.8 km uzunluğundaki dağın sahip olduğu jeolojik yapıyı gözler önüne seriyor. Gale Krateri’nde çekilen fotoğraf 23 Ağustos tarihli.

6 SHARP DAĞI Curiosity’nin MastCam kamerası tarafından çekilen bu fotoğraf, Sharp Dağı’nın sahip olduğu ilginç jeolojik yapıyı gösteren bir başka belge.

7 MARS YÜZEYİ MastCam’in ayarlanması aşamasında çekilen bu fotoğraf, Sharp Dağı civarındaki çakıl ve kum yüzeyi gösteriyor.

8 BİR BAŞKA DENEME 100 milimetrelik MastCam’e ayar yapılırken çekilen bir test fotoğrafı daha.

9 SHARP DAĞI Dağın eteklerini gösteren bu fotoğraf, Curiosity’nin ileride gideceği ve analizlerini sürdüreceği yerin de ta kendisi. Fotoğrafta yakın çekim yapılan bölgede yer alan kaya, büyüklüğü neredeyse Curiosity kadar olan (bir otomobil kadar) bir kaya.

10 BİR DİĞER KAMERAYLA BAKIŞ Curiosity, 100 ve 34 milimetrelik iki kamera kullanıyor. 34 milimetrelik kamerayla çekilen bu kare, keşif aracının indiği bölgenin güney batısını gösteriyor. Fotoğrafların daha iyi incelenmeleri adına renkleri güçlendirildi ve boyutları artırıldı.

11 MESAFE ÖLÇÜMÜ Curiosity, üzerinde 17 kamera taşıyor. Bunlardan ikisi çözünürlüğü çok yüksek olan MastCam. 100 milimetrelik MastCam ile çekilen bu görüntüde jeolojik yapıların birbirlerine olan uzaklığı belirtilmiş.