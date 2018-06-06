1 Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASAA), 'Kızıl Gezegen' olarak da anılan Mars'taki çalışmalarının meyvelerini topluyor. NASA, Mars'ta yaptığı yeni keşfini bugün yapacağı toplantı ile açıklayacak.

2 NASA Kızıl Gezegen’de yürüttüğü son çalışmalarla önemli bulgulara erişen Curiosity aracının verileri analiz edildi. Sondaj tekniği ile ulaşılan bu veriler, 7 Haziran Perşembe günü TSİ 21.00’da basın toplantısıyla dünya kamuoyuna açıklanacak.

3 NASA'NIN AÇIKLAMASINI CANLI İZLEYEBİLECEĞİNİZ KANALLAR NASA’nın basın etkinliği, ajansın resmi YouTube sayfasından canlı olarak yayınlanacak. İşte NASA'nın Mars açıklamasını canlı izleyebileceğiniz kanallar... TWİTCH YOUTUBE

4 Mars keşif aracı Curiosity, MastCamera ile Kızıl Gezegen'in renkli fotoğraflarını yıllardır bizlerle paylaşıyor. İşte Curiosity'nin gözünden Mars...

5 SHARP DAĞI Bu fotoğraf, 4.8 km uzunluğundaki dağın sahip olduğu jeolojik yapıyı gözler önüne seriyor. Gale Krateri’nde çekilen fotoğraf 23 Ağustos tarihli.

6 SHARP DAĞI Curiosity’nin MastCam kamerası tarafından çekilen bu fotoğraf, Sharp Dağı’nın sahip olduğu ilginç jeolojik yapıyı gösteren bir başka belge.

7 MARS YÜZEYİ MastCam’in ayarlanması aşamasında çekilen bu fotoğraf, Sharp Dağı civarındaki çakıl ve kum yüzeyi gösteriyor.

8 BİR BAŞKA DENEME 100 milimetrelik MastCam’e ayar yapılırken çekilen bir test fotoğrafı daha.

9 SHARP DAĞI Dağın eteklerini gösteren bu fotoğraf, Curiosity’nin ileride gideceği ve analizlerini sürdüreceği yerin de ta kendisi. Fotoğrafta yakın çekim yapılan bölgede yer alan kaya, büyüklüğü neredeyse Curiosity kadar olan (bir otomobil kadar) bir kaya.

10 BİR DİĞER KAMERAYLA BAKIŞ Curiosity, 100 ve 34 milimetrelik iki kamera kullanıyor. 34 milimetrelik kamerayla çekilen bu kare, keşif aracının indiği bölgenin güney batısını gösteriyor. Fotoğrafların daha iyi incelenmeleri adına renkleri güçlendirildi ve boyutları artırıldı.

11 MESAFE ÖLÇÜMÜ Curiosity, üzerinde 17 kamera taşıyor. Bunlardan ikisi çözünürlüğü çok yüksek olan MastCam. 100 milimetrelik MastCam ile çekilen bu görüntüde jeolojik yapıların birbirlerine olan uzaklığı belirtilmiş.