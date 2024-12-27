Mars'ta kış manzarası: Kozmik bir peri masalı gibi
Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Mars Express sondası, Kızıl Gezegen’in güney kutbunda eşsiz bir kış sahnesi görüntüledi. Su buzu ve karbondioksit buzunun birleşimiyle oluşan bu olağanüstü manzaralar, Dünya’daki kar örtülerine benzer bir görüntüyü ortaya koydu.
ESA'nın Mars Express Sondası, Kızıl Gezegen'in Güney Kutbu'nda muhteşem kış manzaralarını görüntüledi.
Ancak bu görüntüler, geleneksel anlamda bir kar örtüsünden ziyade, yüzeyi kaplayan karbondioksit buzu ve toz katmanlarından oluşuyor.