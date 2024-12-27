Mars'ta kış manzarası: Kozmik bir peri masalı gibi

Bu süreç, buz katmanlarının altında basınç birikmesine neden oluyor ve yüzeyde çatlaklar oluşuyor.

Bu çatlaklardan çıkan gaz, siyah toz bulutlarını yüzeye püskürterek yelpaze şeklinde desenler oluşturuyor.

Süblimasyonun tetiklediği bu küçük çaplı "patlamalar", Mars yüzeyindeki toz partiküllerini havaya kaldırıyor ve bunlar yeniden yüzeye düşerek yuvarlak ya da yelpaze biçimli şekiller meydana getiriyor.

Mars Express’in görüntüleri, Mars’ın güney kutbunun dinamiklerini ve bu olağanüstü desenleri çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.

Bu keşifler, Kızıl Gezegen’in doğasını daha iyi anlamamıza katkı sağlarken, bilim insanlarına yeni sorular yöneltiyor.