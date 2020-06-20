Mars'ta koloni kurabilmek için en az kaç insana ihtiyaç var? İşte bilimin cevabı

Mars'a koloni kurmak için kolları sıvayan pek çok uzay ajansı ve özel şirket var. Peki Mars'ta koloni kurabilmek için en az kaç insana ihtiyaç var? Bordeaux Ulusal Politeknik Enstitüsü'nden Jean-Marc Salotti tarafından verildi.

20.06.2020 - 09:57

Mars'ta koloni kurabilmek için en az kaç insana ihtiyaç var? İşte bilimin cevabı - 1

İnsanoğlu Ay'a ayak bastığından beri yeni hedefi Mars. Kızıl Gezegen olarak da anılan Mars'a henüz ayak basamadık. Ama şimdiden gezegeni kolonileştirmek için onlarca proje mevcut. 

 

Mars'ta koloni kurabilmek için en az kaç insana ihtiyaç var? İşte bilimin cevabı - 2

Özellikle Elon Musk ve sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX ile NASA'nın Mars'ta yaşam için yaptıkları çalışmalar sıkça gündeme geliyor. 

 

Mars'ta koloni kurabilmek için en az kaç insana ihtiyaç var? İşte bilimin cevabı - 3

Bilim insanları Mars'ın kolonileştirilmesindeki ilk adımın 2030'lu yıllarda gerçekleşmesini bekliyor. Peki Mars'ta koloni kurabilmek için en az kaç insana ihtiyaç var? 

Mars'ta koloni kurabilmek için en az kaç insana ihtiyaç var? İşte bilimin cevabı - 4

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habre göre, bu sorunun yanıtı Bordeaux Ulusal Politeknik  Enstitüsü'nden Jean-Marc Salotti tarafından verildi. 

Mars'ta koloni kurabilmek için en az kaç insana ihtiyaç var? İşte bilimin cevabı - 5

Jean-Marc Salotti tarafından yayınlanan makaleye göre Mars'ta kendi kendine yetebilen bir uygarlık kurabilmemiz için en az 110 insanı Dünya'dan Mars'a göndermemiz gerekiyor.

 

Mars'ta koloni kurabilmek için en az kaç insana ihtiyaç var? İşte bilimin cevabı - 6

Geçtiğimiz günlerde Mars'ta bir koloni kurmak için 'Gezegenlerarası Taşıma Sistemi' kurulması gerektiğinin altını çizen Musk, insanları bu projeye çekmek adına istenilen ücretin de düşürülmesi gerektiğini belirtmişti. 

 

Mars'ta koloni kurabilmek için en az kaç insana ihtiyaç var? İşte bilimin cevabı - 7
Şu an sahip olunan uzay seyahati teknoloji ile bir insanı Mars'a göndermenin maliyetinin 10 milyar dolar olduğunun altını çizen Musk, Kızıl Gezegen'de bir koloni kurmak için kendi kendisine yeten bir medeniyet kurulmasının zorunluluğunu dile getirmişti.

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