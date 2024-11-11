Mars’ta lazer iletişim dönemi: Elon Musk’ın 'Marslink' projesi ortaya çıktı
Elon Musk, Mars'taki görevlere yüksek hızlı internet sağlamak için "Marslink" projesini tanıttı. NASA'ya sunulan bu teklif, uydudan internet hizmeti Starlink ağının uyarlanmış bir versiyonu olup lazer iletişim teknolojisiyle gezegenler arası veri paylaşımını mümkün kılacak. Ayrıca Donald Trump'ın yeniden ABD başkanlığına seçilmesiyle birlikte, Musk'ın Mars'a insan gönderme projesinin daha erken gerçekleşebileceği kaydedildi.
Elon Musk, gezegenleri Dünya'dan yüksek hızlı Wi-Fi'ye bağlayacak yeni bir "Marslink" hizmetini tanıttı.
SpaceX'in kurucusu, uzay istasyonunun Kızıl Gezegen'deki misyonunu desteklemeye adanmış bir Mars Keşif Programı Analiz Grubu toplantısında projesini Nasa'ya sundu.
NASA, ticari sağlayıcılardan projelerinin Mars'ı keşfetmelerine nasıl yardımcı olabileceğine dair teklifler sunmalarını istemişti.
Verilen tekliflerden biri, Musk'ın şu anda dört milyondan fazla kullanıcıya Wi-Fi sağlayan Starlink uydu ağının bir uyarlaması olan Marslink içindi.