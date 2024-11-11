Mars’ta lazer iletişim dönemi: Elon Musk’ın 'Marslink' projesi ortaya çıktı

Elon Musk, Mars'taki görevlere yüksek hızlı internet sağlamak için "Marslink" projesini tanıttı. NASA'ya sunulan bu teklif, uydudan internet hizmeti Starlink ağının uyarlanmış bir versiyonu olup lazer iletişim teknolojisiyle gezegenler arası veri paylaşımını mümkün kılacak. Ayrıca Donald Trump'ın yeniden ABD başkanlığına seçilmesiyle birlikte, Musk'ın Mars'a insan gönderme projesinin daha erken gerçekleşebileceği kaydedildi.

Mars’ta lazer iletişim dönemi: Elon Musk’ın 'Marslink' projesi ortaya çıktı - 1

Elon Musk, gezegenleri Dünya'dan yüksek hızlı Wi-Fi'ye bağlayacak yeni bir "Marslink" hizmetini tanıttı.

SpaceX'in kurucusu, uzay istasyonunun Kızıl Gezegen'deki misyonunu desteklemeye adanmış bir Mars Keşif Programı Analiz Grubu toplantısında projesini Nasa'ya sundu.

NASA, ticari sağlayıcılardan projelerinin Mars'ı keşfetmelerine nasıl yardımcı olabileceğine dair teklifler sunmalarını istemişti.

Verilen tekliflerden biri, Musk'ın şu anda dört milyondan fazla kullanıcıya Wi-Fi sağlayan Starlink uydu ağının bir uyarlaması olan Marslink içindi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Mars’ta lazer iletişim dönemi: Elon Musk’ın 'Marslink' projesi ortaya çıktı - 2

LAZER İLETİŞİM DÖNEMİ

Yeni hizmet, birden fazla uydunun gezegenin yörüngesinde dönmesini ve mevcut Starlink hizmetinin lazer iletişimini kullanarak gezegenin veri paylaşmasını sağlayacak

Musk'ın konsepti, komşu gezegenler arasında 4Mpbs'den fazla veri ışınlayabilmesi için NASA'ya sunulan üç fikirden biri.

Bu, milyarderin Kızıl Gezegen'i keşfetmeye yönelik ilk girişimi değil.

Eylül ayında Musk, SpaceX'in Starship roketini 2026'da Mars'a indireceğini söyledi.

Milyarder, "Bunlar Mars'a sağlam inişin güvenilirliğini test etmek için mürettebatsız olacak." diye konuşmuştu.

Mars’ta lazer iletişim dönemi: Elon Musk’ın 'Marslink' projesi ortaya çıktı - 3

TRUMP'IN DÖNÜŞÜ, MUSK'IN MARS PLANLARINI ERKENE ÇEKEBİLİR 

Kaynaklar Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesiyle Musk'ın Mars'a insan gönderme hayalinin düşünülenden daha erken gerçekleşebileceğini söyledi.

Trump yönetiminde NASA'nın Ay'a insan göndermeyi amaçlayan Artemis programının Mars'a daha fazla odaklanması bekleniyor.

Mars’ta lazer iletişim dönemi: Elon Musk’ın 'Marslink' projesi ortaya çıktı - 4

Trump'ın ilk başkanlığı döneminde NASA'nın insan keşif birimini yönetmiş olan uzay endüstrisi danışmanı Doug Loverro, "En azından daha gerçekçi bir Mars planımız olacak, Mars'ın bir hedef olarak belirlendiğini göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Ancak kaynaklar yeni yönetimin önümüzdeki birkaç hafta içinde şekillenmesiyle planların değişebileceğini kabul ettiler.

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