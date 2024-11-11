Mars’ta lazer iletişim dönemi: Elon Musk’ın 'Marslink' projesi ortaya çıktı

LAZER İLETİŞİM DÖNEMİ

Yeni hizmet, birden fazla uydunun gezegenin yörüngesinde dönmesini ve mevcut Starlink hizmetinin lazer iletişimini kullanarak gezegenin veri paylaşmasını sağlayacak

Musk'ın konsepti, komşu gezegenler arasında 4Mpbs'den fazla veri ışınlayabilmesi için NASA'ya sunulan üç fikirden biri.

Bu, milyarderin Kızıl Gezegen'i keşfetmeye yönelik ilk girişimi değil.

Eylül ayında Musk, SpaceX'in Starship roketini 2026'da Mars'a indireceğini söyledi.

Milyarder, "Bunlar Mars'a sağlam inişin güvenilirliğini test etmek için mürettebatsız olacak." diye konuşmuştu.