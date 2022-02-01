Mars'ta su var mı? Avrupa Uzay Ajansı'ndan çarpıcı krater fotoğrafı

Diğer taraftan, krater çökellerindeki dikkate değer özelliklerden birini sw yarı dairesel ve poligonal kırık paternlerinin varlığı oluşturuyor. Bu özellikler, muhtemelen, buz bakımından zengin malzemenin genleşme ve büzülme döngülerine neden olan ve sonunda kırıkların gelişmesine yol açan sıcaklıktaki mevsimsel değişikliklerin bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Tıpkı Dünya'da olduğu gibi, Mars'ın eğimi de mevsimlerin oluşmasına neden oldu ancak Dünya'nın aksine, Kızıl Gezegen’in eğimi uzun zaman dilimlerinde önemli ölçüde değişti.