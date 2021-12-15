Mars’ta su var mı? Kızıl Gezegen'de hayatın kaynağına dair yeni kanıt bulundu

MARS'TAKİ SUYUN ÖNEMLİ BİR KAYNAĞI OLABİLİR

Binghamton Üniversitesi'nde jeoloji ve çevre çalışmaları profesörü olan David Jenkins, "Smektitin termal olarak en kararlı formu olan demirli smektitin yaklaşık 600 santigrat dereceye kadar kararlı olduğunu gördük. 30 km derinlikte yer alan bu maddenin aslında Mars'tak suyun varlığı için önemli bir rezervuar olabileceği ortaya çıktı” diye konuştu.