Mars’ta su var mı? Kızıl Gezegen'de hayatın kaynağına dair yeni kanıt bulundu

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), geçtiğimiz aylarda Mars'ta Perseverance gezgini tarafından toplanan ilk örneklerin Kızıl Gezegen’de suyun bulunduğunu gösterdiğini duyurmuştu. ABD'de yapılan yeni bir araştırma ise Kızıl Gezegen'deki suyun yüzey derinliklerinde yer alan kil minerallerin içinde depolanabileceğini gösterdi. Bilim insanları, yaptıkları keşfin gezegende hayatın kaynağına işaret eden suyun varlığına ilişkin bilimsel anlayışa yeni bir soluk getireceğini aktardı.

Haberler - ntv.com.tr 15.12.2021 - 16:34

Mars’ta su var mı? Kızıl Gezegen'de hayatın kaynağına dair yeni kanıt bulundu - 1

ABD’de yer alan Binghamton Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, suyun yüzeyinin 30 kilometre altında bulunan kil minerallerinin içinde hapsolduğunu öne sürdü.

Mars’ta su var mı? Kızıl Gezegen'de hayatın kaynağına dair yeni kanıt bulundu - 2

Smektit olarak adlandırılan, demir açısından zengin mineral bu mineral Dünya'da da bulunuyor ve kaya ile su arasındaki belirli bir reaksiyondan oluşuyor.

Mars’ta su var mı? Kızıl Gezegen'de hayatın kaynağına dair yeni kanıt bulundu - 3

Araştırmacılar, yaptıkları çalışma kapsamında, Kızıl Gezegen’de smektitin termal olarak en kararlı formu olan demirli simektiti gösterdi.

Mars’ta su var mı? Kızıl Gezegen'de hayatın kaynağına dair yeni kanıt bulundu - 4

MARS'TAKİ SUYUN ÖNEMLİ BİR KAYNAĞI OLABİLİR

Binghamton Üniversitesi'nde jeoloji ve çevre çalışmaları profesörü olan David Jenkins, "Smektitin termal olarak en kararlı formu olan demirli smektitin yaklaşık 600 santigrat dereceye kadar kararlı olduğunu gördük. 30 km derinlikte yer alan bu maddenin aslında Mars'tak suyun varlığı için önemli bir rezervuar olabileceği ortaya çıktı” diye konuştu.

Mars’ta su var mı? Kızıl Gezegen'de hayatın kaynağına dair yeni kanıt bulundu - 5

İLK VERİLER 2006'DA YAYIMLANDI

Bununla birlikte, Mars'ta suyun varlığına dair ilk veriler 2006 yılında Amerikan ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından yayınlandı. 1999 ve 2001 yılları arasında çekilen ve Mars'ta sıvı suyun varlığını gösteriyor gibi görünen Terra Sirenum ve Centauri Montes adlı iki kraterin fotoğrafları kamuoyu ile paylaşıldı.

Mars’ta su var mı? Kızıl Gezegen'de hayatın kaynağına dair yeni kanıt bulundu - 6

31 Temmuz 2008'de NASA'nın Phoenix Mars iniş aracı, Kızıl Gezegen’de Dünya'daki su ile aynı elementleri içeren ve su buzunun varlığını doğruladı.

Mars’ta su var mı? Kızıl Gezegen'de hayatın kaynağına dair yeni kanıt bulundu - 7

Diğer taraftan Mars, bir zamanlar sıvı suyun orada akma olasılığına uzun süredir işaret eden birkaç eski kurumuş vadiye ve nehir kanalına da sahip. NASA'nın Perseverance aracı,  şu anda yaklaşık 3.5 milyar yıl önce suyla dolu bir göl olan Jezero Krateri'ni keşfetmek için Mars'ta keşif yapıyor. 

Mars’ta su var mı? Kızıl Gezegen'de hayatın kaynağına dair yeni kanıt bulundu - 8

Öte yandan, daha önceleri Mars'ta var olan suyun çoğunun depolanmış buz ve yeraltı buzu olarak var olduğuna inanılıyordu.

Mars’ta su var mı? Kızıl Gezegen'de hayatın kaynağına dair yeni kanıt bulundu - 9

Prof. Dr. Jenkins, "Gerçekten son birkaç yılda, Mars'ın yörüngesindeki uydulardan yeterli miktarda buz olmadığını veya Mars yüzeyinden yeterli su buharı kaybı olmadığını belirlemek için yeterli veri toplandı. 

Mars’ta su var mı? Kızıl Gezegen'de hayatın kaynağına dair yeni kanıt bulundu - 10

MARS ARAŞTIRMALARINDA YENİ SOLUK

Bu çalışmanın birincil katkısı, Mars'ın, artan derinliklerde demirce zengin smektitlerin bulunabileceği maksimum sıcaklıkları sağladığını göstermesidir. Bu noktaya kadar, önceki çalışmalar, smektitin düşük sıcaklıkta oluşumunu göstermeye odaklandı, ancak ne kadar kararlı olabileceğini göstermedi” dedi.

Mars’ta su var mı? Kızıl Gezegen'de hayatın kaynağına dair yeni kanıt bulundu - 11

Jenkins, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu son bilgi, Mars'ta kil mineralinin hangi derinlikte oluşabileceğini belirlemeye çalışmak için gereklidir. Ancak, bulgularımız Mars'ta su için potansiyel bir rezervuar olarak kil minerallerinin önemini doğrulamaya yardımcı olsa da, kesinlikle bu konudaki son sözü söylemiyor.”

Mars’ta su var mı? Kızıl Gezegen'de hayatın kaynağına dair yeni kanıt bulundu - 12

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