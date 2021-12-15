Mars’ta su var mı? Kızıl Gezegen'de hayatın kaynağına dair yeni kanıt bulundu

Haberler - ntv.com.tr 15.12.2021 - 16:34
ABD’de yer alan Binghamton Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, suyun Mars yüzeyinin 30 kilometre altında bulunan kil minerallerinin içinde hapsolduğunu öne sürdü.
Smektit olarak adlandırılan, demir açısından zengin mineral bu mineral Dünya'da da bulunuyor ve kaya ile su arasındaki belirli bir reaksiyondan oluşuyor.
Araştırmacılar, yaptıkları çalışma kapsamında, Kızıl Gezegen’de smektitin termal olarak en kararlı formu olan demirli simektiti gösterdi.
Binghamton Üniversitesi'nde jeoloji ve çevre çalışmaları profesörü olan David Jenkins, "Smektitin termal olarak en kararlı formu olan demirli smektitin yaklaşık 600 santigrat dereceye kadar kararlı olduğunu gördük. 30 km derinlikte yer alan bu maddenin aslında Mars'tak suyun varlığı için önemli bir rezervuar olabileceği ortaya çıktı” diye konuştu.
Bununla birlikte, Mars'ta suyun varlığına dair ilk veriler 2006 yılında Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından yayınlandı. 1999 ve 2001 yılları arasında çekilen ve Mars'ta sıvı suyun varlığını gösteriyor gibi görünen Terra Sirenum ve Centauri Montes adlı iki kraterin fotoğrafları kamuoyu ile paylaşıldı.
31 Temmuz 2008'de NASA'nın Phoenix Mars iniş aracı, Kızıl Gezegen’de Dünya'daki su ile aynı elementleri içeren ve su buzunun varlığını doğruladı.
Diğer taraftan Mars, bir zamanlar sıvı suyun orada akma olasılığına uzun süredir işaret eden birkaç eski kurumuş vadiye ve nehir kanalına da sahip. NASA'nın Perseverance aracı, şu anda yaklaşık 3.5 milyar yıl önce suyla dolu bir göl olan Jezero Krateri'ni keşfetmek için Mars'ta keşif yapıyor.
Öte yandan, daha önceleri Mars'ta var olan suyun çoğunun depolanmış buz ve yeraltı buzu olarak var olduğuna inanılıyordu.
Prof. Dr. Jenkins, "Gerçekten son birkaç yılda, Mars'ın yörüngesindeki uydulardan yeterli miktarda buz olmadığını veya Mars yüzeyinden yeterli su buharı kaybı olmadığını belirlemek için yeterli veri toplandı.
Bu çalışmanın birincil katkısı, Mars'ın, artan derinliklerde demirce zengin smektitlerin bulunabileceği maksimum sıcaklıkları sağladığını göstermesidir. Bu noktaya kadar, önceki çalışmalar, smektitin düşük sıcaklıkta oluşumunu göstermeye odaklandı, ancak ne kadar kararlı olabileceğini göstermedi” dedi.
Jenkins, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu son bilgi, Mars'ta kil mineralinin hangi derinlikte oluşabileceğini belirlemeye çalışmak için gereklidir. Ancak, bulgularımız Mars'ta su için potansiyel bir rezervuar olarak kil minerallerinin önemini doğrulamaya yardımcı olsa da, kesinlikle bu konudaki son sözü söylemiyor.”