Mars'ta tuhaf keşif: İnsan yüzlü kaya görüldü!
NASA'nın Perseverance keşif aracı, 27 Eylül'de Jezero Krateri'nde yüze benzeyen tuhaf bir kaya keşfetti. Bu ilginç oluşum, göz, burun ve ağız gibi belirgin özelliklere sahipken, yan yatmış ve hafifçe ezilmiş bir kafaya benziyor. NASA'nın Mars yüzeyinde tanıdık figürlere rastlaması daha önce de olmuştu; uzmanlar bu durumu cansız nesnelerde yüz görmek olarak bilinen yaygın bir psikolojik olgu olan pareidolia ile açıklanabileceğini söyledi.
NASA'nın Perseverance keşif aracı, Mars'ta ilginç bir keşif gerçekleştirdi.
27 Eylül'de, bir zamanlar suyla dolmuş olabileceği düşünülen Jezero Krateri'nden geçerken çekilen fotoğrafta, yüze benzeyen tuhaf bir kaya görüldü.