Mars'ta tuhaf keşif: İnsan yüzlü kaya görüldü!

NASA, Freya Kalesi'nin açıkça farklı bir yapıda olduğunu ve muhtemelen başka bir yerden geldiğini düşünüyor. Mars, uzun yıllar boyunca volkanik olarak aktif bir gezegen olduğu için, bu tür ilginç kaya oluşumlarının ortaya çıkması oldukça olası.

Perseverance’ın keşifleri, Mars’ın tarihi ve yüzey yapısı hakkında daha fazla bilgi sağlayacak önemli veriler sunmaya devam ediyor. Bu yeni keşif, Mars’ın sırlarını çözmek için atılan bir başka adım olarak kaydediliyor.