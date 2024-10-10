Mars'ta tuhaf keşif: İnsan yüzlü kaya görüldü!

NASA'nın Perseverance keşif aracı, 27 Eylül'de Jezero Krateri'nde yüze benzeyen tuhaf bir kaya keşfetti. Bu ilginç oluşum, göz, burun ve ağız gibi belirgin özelliklere sahipken, yan yatmış ve hafifçe ezilmiş bir kafaya benziyor. NASA'nın Mars yüzeyinde tanıdık figürlere rastlaması daha önce de olmuştu; uzmanlar bu durumu cansız nesnelerde yüz görmek olarak bilinen yaygın bir psikolojik olgu olan pareidolia ile açıklanabileceğini söyledi.

Mars'ta tuhaf keşif: İnsan yüzlü kaya görüldü! - 1

NASA'nın Perseverance keşif aracı, Mars'ta ilginç bir keşif gerçekleştirdi.

 27 Eylül'de, bir zamanlar suyla dolmuş olabileceği düşünülen  Jezero Krateri'nden geçerken çekilen fotoğrafta, yüze benzeyen tuhaf bir kaya görüldü.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Mars'ta tuhaf keşif: İnsan yüzlü kaya görüldü! - 2

Yan yatmış ve hafifçe ezilmiş bir kafaya benzeyen bu kaya, göz, burun ve ağız gibi belirgin özellikler taşıyor.

Mars'ta tuhaf keşif: İnsan yüzlü kaya görüldü! - 3

Perseverance, Şubat 2021'den beri Mars'ın yüzeyini araştırıyor ve antik su akışları hakkında bilgi toplamak için Jezero Krateri'nde detaylı incelemeler yapıyor.

3,7 milyar yıl önce burada su akmış olduğuna dair kanıtlar bulan keşif aracı, bu ilginç kayayı net bir şekilde görüntüledi.

Bu tür görüntüleme, kayaların jeolojik geçmişini anlamak açısından önemli veriler sunuyor.

Mars'ta tuhaf keşif: İnsan yüzlü kaya görüldü! - 4

PAREİDOLİA NEDİR?

Pareidolia, insanların rastgele veya belirsiz görsel düzenlerde tanıdık ve anlamlı şekiller, yüzler veya nesneler görme eğilimidir. Örneğin, bulutların içinde yüzler veya kayanın üzerinde insan şekilleri görmek gibi.

Bu fenomen, beynimizin tanıdık şekilleri hızlı bir şekilde tanıma yeteneğinden kaynaklanır ve insanlara anlam katma isteğiyle ilişkilidir. 

Mars'ta tuhaf keşif: İnsan yüzlü kaya görüldü! - 5

Bu, NASA'nın Mars keşif araçlarının tanıdık şekillere rastladığı ilk durum değil. Daha önce, keşif aracı "Freya Kalesi" adını verdiği zebra çizgili bir kaya da tespit etmişti.

Mars'ta tuhaf keşif: İnsan yüzlü kaya görüldü! - 6

NASA, Freya Kalesi'nin açıkça farklı bir yapıda olduğunu ve muhtemelen başka bir yerden geldiğini düşünüyor. Mars, uzun yıllar boyunca volkanik olarak aktif bir gezegen olduğu için, bu tür ilginç kaya oluşumlarının ortaya çıkması oldukça olası.

Perseverance’ın keşifleri, Mars’ın tarihi ve yüzey yapısı hakkında daha fazla bilgi  sağlayacak önemli veriler sunmaya devam ediyor. Bu yeni keşif, Mars’ın sırlarını çözmek için atılan bir başka adım olarak kaydediliyor.

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