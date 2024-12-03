Mars'ta yaşam izleri: Su, ısı, enerji barındıran 3 bin kilometre büyüklüğünde bölge keşfedildi!

Bilim insanların göre, Mars’taki Acidalia Planitia bölgesinin keşfi, uzaylı yaşam arayışında dev bir adım olarak kabul ediliyor. Eğer bu bölgedeki mikrobiyal yaşam izleri doğrulanırsa, bu yalnızca Mars’ta yaşamın var olduğuna dair bir bulgu değil, aynı zamanda Kızıl Gezegen’in atmosferinde biyolojik olarak üretilen metan bulunduğunu kanıtlayan bir adım olacak.