Mars'ta yaşam izleri: Su, ısı, enerji barındıran 3 bin kilometre büyüklüğünde bölge keşfedildi!
Bilim insanları, Mars'ta uzaylı yaşamın izlerini ararken önemli bir keşfe imza attı. Kızıl Gezegen’in kuzey yarımküresinde yer alan Acidalia Planitia bölgesinin yer altındaki koşullar, mikrobiyal yaşam için uygun ortamlar sunduğu tespit edildi. Bu bölge, aşırı sıcaklık, yüksek tuzluluk ve düşük oksijen seviyelerine rağmen yaşam barındırabilecek potansiyele sahip.
Mars'ta uzaylı yaşamının izlerini keşfetme arayışında önemli bir adım atıldı. Bilim insanları, Kızıl Gezegen'in kuzey yarımküresindeki Acidalia Planitia bölgesinde, canlı organizmalar için yaşam koşullarına uygun 2 bin 900 kilometre genişliğinde bir ova keşfetti.
Bu bölge, özellikle bakteriyel yaşam için gerekli su, ısı ve enerjiye sahip olmasıyla dikkat çekiyor.