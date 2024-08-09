Mars'ta yaşam mümkün mü? 5 bin kat etkili yeni yöntem
Bilim insanları Mars'ı gezegenimiz Dünya'ya benzeterek insan yerleşimine daha uygun hale getirmeye çalışıyor. Bu çabalar kapsamında ortaya atılan son öneri, Kızıl Gezegen'i ısıtarak canlı yaşamına hazırlamayı amaçlıyor. Çabalar sonuç verirse, başlangıç olarak Mars yüzeyinde mikropların ve ardından yenebilir bitkilerin yetiştirilmesine olanak sağlayabilir. Bilim insanları, yeni yöntemin önceki yöntemlere göre 5 bin kat daha etkili olduğunu söylüyor.
MARS ATMOSFERİNİ ISITMAK
Bilim insanları Mars atmosferine, işlenmiş toz parçacıkları serpiştirerek gezegeni ısıtmak ve yaşanabilir hale getirmek istiyor.
Çığır açan bu fikir, bilim insanlarının Mars'ı yaşanabilir hale getirmek ve Dünya'ya daha çok benzetmek, hatta belki de insanlar için bir yuva haline getirmek için önerdiği devrim niteliğindeki yöntemlerden biri.