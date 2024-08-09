Mars'ta yaşam mümkün mü? 5 bin kat etkili yeni yöntem

5 BİN KAT ETKİLİ

Şu anda Mars yüzeyi yaşamaya elverişsiz: aşırı soğuk, ölümcül ışınlara maruz, toprak tuzlu ve atmosfer çok ince. Orada herhangi bir şeyin yaşadığına dair hiçbir kanıt yok.

Bilim insanları, yeni yöntemin önceki yöntemlere göre 5 bin kat daha etkili olduğunu söylüyor.