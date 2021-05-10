Mars'ta yaşam umudu: Kızıl Gezegen'deki volkanlar hala aktif olabilir

"DAHA ÖNCE GÖRDÜKLERİMİZİN HİÇBİRİNE BENZEMİYOR"

Çalışmanın kıdemli yazarı olan ortak yazar Jeff Andrews-Hanna, "Bu tortuyu ilk kez fark ettiğimizde,özel bir şey olduğunu anladık. Tortu bölgede veya aslında Mars'ın tüm yüzündeki bulunan hiçbir şeye benzemiyordu. Aynı zamanda, Ay ve Merkür'deki daha eski volkanik patlamaların yarattığı özelliklere sahipti” dedi.