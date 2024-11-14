Mars'ta yaşamın anahtarı: Kızıl Gezegen kendi yakıtını üretebilir!

Yüzey sıcaklıkları nispeten sıcak 20 dereceden dondurucu -153 dereceye kadar değiştiğinden, termoelektrik jeneratörler bu kontrastı etkili bir şekilde kullanabilir ve karbondioksit dönüşümünü sağlamak için istikrarlı bir güç üretimi sağlayabilir.

Çalışmanın baş araştırmacılarından Dr. Abhishek Soni, "Mars, bol miktarda karbondioksiti, bir koloniyi besleyebilecek faydalı ürünlere dönüştürmek için büyük sıcaklık farklılıklarından yararlanılabilecek zorlu bir ortam." dedi.