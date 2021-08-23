Mars'ta yaşamın var olabileceğine dair güçlü kanıtlar bulundu: Yaban mersini kayaları bol miktarda hidroksil içeriyor

Chen, 19. yüzyılda Breithauph tarafından toplanan örnekler üzerinde daha hassas,bir yöntem olan kızılötesi spektroskopi ve senkrotron X-ışını kırınımı dahil olmak üzere çeşitli testler yaptı. Çalışmanın ardından Chen, minerallerin demir açısından fakir olduğunu ve bazı atomlarının hidroksil içerdiğini buldu.