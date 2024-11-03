Mars'tan gelen şifreli "uzaylı" mesajı: Baba ve kızı çözmeyi başardı!
Mars’ın etrafında dönen NASA yörünge aracından gelen şifreli uzaylı mesajı, aylar süren bir çalışma sonucu bir baba-kız tarafından çözüldü. Mesaj, moleküler yapılarla ilgili önemli bilgiler içeriyor.
NASA, Mars’taki yörünge aracı ExoMars’tan gönderilen sahte bir "uzaylı" mesajını çözmek amacıyla bir simülasyon projesi gerçekleştirdi.
SETI Enstitüsü ve medya sanatçısı Daniela de Paulis ile işbirliği içinde gerçekleştirilen proje, insanların başka bir dünyadan gelen bir mesajı nasıl yorumlayacağını gözlemlemeyi hedefliyordu.