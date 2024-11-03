Mars'tan gelen şifreli "uzaylı" mesajı: Baba ve kızı çözmeyi başardı!

YIKIM PLANI MI BARIŞÇIL BİR MESAJ MI?

Mesajın şifresinin çözülmesinin ardından projenin bir sonraki adımı, bu mesajın yorumlanması ve ne iletmek istediğinin belirlenmesi. ESA, bu mesajın "Dünya dışı zekanın bir yıkım planı mı yoksa barışçıl bir mesaj mı?" sorularını gündeme getirdiğini belirtiyor.

Kamuoyunun görüşlerini internet üzerinden paylaşabilmesi de teşvik ediliyor. Katılımcılardan, mesajı yorumlarken kullandıkları yöntemleri açıklamaları isteniyor; böylece çözümleme süreci doğrulanabilir hale getirilecek.