Mars'tan gelen şifreli "uzaylı" mesajı: Baba ve kızı çözmeyi başardı!

Mars’ın etrafında dönen NASA yörünge aracından gelen şifreli uzaylı mesajı, aylar süren bir çalışma sonucu bir baba-kız tarafından çözüldü. Mesaj, moleküler yapılarla ilgili önemli bilgiler içeriyor.

Mars'tan gelen şifreli "uzaylı" mesajı: Baba ve kızı çözmeyi başardı! - 1

NASA, Mars’taki yörünge aracı ExoMars’tan gönderilen sahte bir "uzaylı" mesajını çözmek amacıyla bir simülasyon projesi gerçekleştirdi.

SETI Enstitüsü ve medya sanatçısı Daniela de Paulis ile işbirliği içinde gerçekleştirilen proje, insanların başka bir dünyadan gelen bir mesajı nasıl yorumlayacağını gözlemlemeyi hedefliyordu.

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Mars'tan gelen şifreli "uzaylı" mesajı: Baba ve kızı çözmeyi başardı! - 2

Mayıs 2023’te ExoMars’tan gönderilen şifreli mesaj, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) desteğiyle geliştirildi. Şifrelenmiş mesaj, NASA'nın Kızıl Gezegen'in etrafında dönen yörünge aracı ExoMars'tan Mayıs 2023'te ışınlanmış ve SETI Enstitüsü halkı mesajı çözmeye davet etmişti. 

Mesaj, siyah bir arka plan üzerinde beş küme halinde düzenlenmiş beyaz noktalar içeriyordu. Baba-kız ikilisi Ken ve Keli Chaffin, "saatler ve günler boyunca durmaksızın" simülasyonlar yürüttükten sonra nihayet şifreyi çözdü. Ancak, mesajın içeriği hâlâ tartışmalara yol açıyor.

Mars'tan gelen şifreli "uzaylı" mesajı: Baba ve kızı çözmeyi başardı! - 3

Chaffin ikilisi, ExoMars sinyallerindeki "uzaylı" mesajının, hidrojen, karbon, nitrojen ve oksijenin atom numaralarını temsil eden 1, 6, 7 ve 8 "piksel" içerdiğini belirledi. Ayrıca, mesajın yapı taşları olan amino asit moleküllerini sembolize ettiğini tespit etti.

Mars'tan gelen şifreli "uzaylı" mesajı: Baba ve kızı çözmeyi başardı! - 4

Avrupa Uzay Ajansı’nın blog yazısına göre, baba ve kızı mesajı hücre oluşumunu sembolize eden bir mesaj olarak tanımladı. Ken Chaffin, "Çözdüğüm mesaj, evrensel organik moleküler diyagram notasyonunda gösterilen beş amino asit ve kümelerle moleküler diyagramlar arasında görünen birkaç piksel noktasından oluşan basit bir görüntü," ifadelerini kullandı.

Mars'tan gelen şifreli "uzaylı" mesajı: Baba ve kızı çözmeyi başardı! - 5

YIKIM PLANI MI BARIŞÇIL BİR MESAJ MI?

Mesajın şifresinin çözülmesinin ardından projenin bir sonraki adımı, bu mesajın yorumlanması ve ne iletmek istediğinin belirlenmesi. ESA, bu mesajın "Dünya dışı zekanın bir yıkım planı mı yoksa barışçıl bir mesaj mı?" sorularını gündeme getirdiğini belirtiyor.

Kamuoyunun görüşlerini internet üzerinden paylaşabilmesi de teşvik ediliyor. Katılımcılardan, mesajı yorumlarken kullandıkları yöntemleri açıklamaları isteniyor; böylece çözümleme süreci doğrulanabilir hale getirilecek.

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