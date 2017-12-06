Arizona Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından bu yılın başında kaydedilen görüntü 'günün fotoğrafı' olarak paylaşıldı.

Kızıl gezegendeki kum tepeciklerini görüntüleyen bilim insanları T ve V harflerine benzeyen yapıları yakından inceliyor.

MRO'nun bölgedeki bu görüntüyü yakalaması güneş ışığının tam olarak düştüğü açıyla da ilgili. Mars rüzgarlı ve tozlu bir gezegen olduğu için, Kızıl Gezegen'de kum tepeleri yaygın olarak bulunuyor.