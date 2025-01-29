Matematik uzmanlığından yapay zeka kahramanlığına... ABD borsalarını alt üst eden DeepSeek dahisi Liang Wenfeng kim?

DEEPSEEK NEDİR?

DeepSeek, yapay zeka destekli ücretsiz bir sohbet botudur ve görünümü, işleyişi ve kullanımı ChatGPT’ye oldukça benziyor.

DeepSeek’in, matematik ve kodlama gibi alanlarda geçen yılın sonunda piyasaya sürülen OpenAI'nin o1 modeli kadar güçlü olduğu biliniyor.

Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i 20 Ocak'ta piyasaya sürdü.

DeepSeek R1, tıpkı o1 gibi bir "akıl yürütme" modelidir.

Bu tür modeller, yanıtlarını aşamalı olarak üretir ve insanların sorunları veya fikirleri analiz etme sürecini taklit eder. Rakiplerine göre daha az bellek kullanır, böylece görevleri yerine getirmenin maliyetini düşürür.