Matematik uzmanlığından yapay zeka kahramanlığına... ABD borsalarını alt üst eden DeepSeek dahisi Liang Wenfeng kim?
Yapay zeka aracı DeepSeek'in yaratıcısı Lian Wenfeng, dünya gündemine oturdu. ChatGPT ve Google gibi dev şirketlere düşük bütçelerle rakip olmayı başaran Çinli şirket, uygulama listelerini alt üst ederken, birçok teknoloji şirketinin hisselerini batırdı. Peki Lian Wenfeng kimdir? DeepSeek nedir, ne işe yarar? İşte ayrıntılar...
Yapay zeka botu ChatGPT'nin ardından DeepSeek-R1 modeliyle listeleri alt üst eden Çin merkezli yapay zeka aracı dünyanın gündemine oturdu.
Model, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması oldu.