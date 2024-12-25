Mavi gözlerin en eski örneği: 17 bin yıllık bebek kalıntısı genetik kodları yeniden yazıyor!

GENETİK HASTALIĞIN İZLERİ

Yapılan genetik analizler, bebeğin koyu tenli, koyu kahverengi ya da siyaha yakın kıvırcık saçlı ve mavi gözlü olduğunu gösterdi. Araştırmalar, ayrıca bebekte hipertrofik kardiyomiyopati adı verilen, kalp kası kalınlaşmasına neden olan nadir bir genetik hastalığın izlerini de ortaya koydu.