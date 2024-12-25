Mavi gözlerin en eski örneği: 17 bin yıllık bebek kalıntısı genetik kodları yeniden yazıyor!

İtalya’daki Puglia bölgesinde bulunan 17 bin yıllık bebek kalıntıları, genetik ve arkeolojik açıdan çarpıcı bulgular ortaya çıkardı. Bilim insanları, bilinen en eski mavi göz örneği olduğunu söyledikleri bu keşifin, antik insanların genetik yapısına dair önemli ipuçları sağladığını belirtti.

Mavi gözlerin en eski örneği: 17 bin yıllık bebek kalıntısı genetik kodları yeniden yazıyor! - 1

Arkeologlar, 17 bin yıl öncesine ait bebek kalıntılarını inceleyerek mavi gözlerin bilinen en eski örneğini ortaya çıkardı.

1998 yılında İtalya’nın Puglia bölgesindeki Grotta delle Mura mağarasında bulunan kalıntılar, yaklaşık 17 bin yıl öncesine ait bir bebeğe aitti.

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Mavi gözlerin en eski örneği: 17 bin yıllık bebek kalıntısı genetik kodları yeniden yazıyor! - 2

GENETİK HASTALIĞIN İZLERİ

Yapılan genetik analizler, bebeğin koyu tenli, koyu kahverengi ya da siyaha yakın kıvırcık saçlı ve mavi gözlü olduğunu gösterdi. Araştırmalar, ayrıca bebekte hipertrofik kardiyomiyopati adı verilen, kalp kası kalınlaşmasına neden olan nadir bir genetik hastalığın izlerini de ortaya koydu.

Mavi gözlerin en eski örneği: 17 bin yıllık bebek kalıntısı genetik kodları yeniden yazıyor! - 3

Bilim insanları, bebeğin 7,5 ila 18 aylık bir yaşam sürebilmiş olabileceğini tahmin ediyor. Diş ve köprücük kemiğinde yapılan incelemeler, zor bir doğum yaşandığını ve hatta bebeğin anne karnında bile strese maruz kaldığını gösteriyor. Araştırmacılar, annenin gebelik sırasında yetersiz beslendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Mavi gözlerin en eski örneği: 17 bin yıllık bebek kalıntısı genetik kodları yeniden yazıyor! - 4

Bebeğin ebeveynlerinin genetik olarak kuzen oldukları belirlenirken, mavi göz mutasyonunun 6 bin ila10 bin yıl önce Avrupa’da ortaya çıkmış olabileceği öne sürüldü. Araştırmacılar, bebeğin genetik özelliklerinin Villabruna insanıyla bağlı olabileceğini ifade ediyor.

Bu genetik mutasyon, Avrupa’nın tarihöncesi topluluklarında hem fiziksel özelliklerin hem de çevresel adaptasyonun nasıl geliştiğine dair yeni soruları da beraberinde getiriyor.

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