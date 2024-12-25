Mavi gözlerin en eski örneği: 17 bin yıllık bebek kalıntısı genetik kodları yeniden yazıyor!
İtalya’daki Puglia bölgesinde bulunan 17 bin yıllık bebek kalıntıları, genetik ve arkeolojik açıdan çarpıcı bulgular ortaya çıkardı. Bilim insanları, bilinen en eski mavi göz örneği olduğunu söyledikleri bu keşifin, antik insanların genetik yapısına dair önemli ipuçları sağladığını belirtti.
Arkeologlar, 17 bin yıl öncesine ait bebek kalıntılarını inceleyerek mavi gözlerin bilinen en eski örneğini ortaya çıkardı.
1998 yılında İtalya’nın Puglia bölgesindeki Grotta delle Mura mağarasında bulunan kalıntılar, yaklaşık 17 bin yıl öncesine ait bir bebeğe aitti.