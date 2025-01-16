Meghan Markle ve Prens Harry'den Zuckerberg'e tepki: İfade özgürlüğünü baltalıyor

Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'e bir tepki de Sussex Dükü ve Düşesi'nden geldi. Prens Harry ve Meghan Markle Zuckerberg'ün teyit politikalarında yaptığı değişiklikleri geri çekmesini istedi.

Meghan Markle ve Prens Harry'den Zuckerberg'e tepki: İfade özgürlüğünü baltalıyor - 1

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ BALTALIYOR"

Sussex Dükü ve Düşesi, sosyal medya devleri Facebook ve Instagram’ın ana şirketi Meta'nın doğruluk teyit politikalarını kaldırmasına sert tepki gösterdi. Çift, Mark Zuckerberg'ün bu kararı geri alması çağrısında bulunarak, "Bu, ifade özgürlüğünü baltalayan bir adım" açıklamasını yaptı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Meghan Markle ve Prens Harry'den Zuckerberg'e tepki: İfade özgürlüğünü baltalıyor - 2

META'NIN KARARI NELERİ DEĞİŞTİRİYOR?

Geçtiğimiz hafta Zuckerberg, Meta’nın uzun süredir uyguladığı doğruluk teyit sistemini kaldırarak, Elon Musk'ın X platformunda kullandığı "topluluk notları" modeline geçileceğini duyurdu.

Ancak bu karar, birçok kesimden tepki topladı. Özellikle LGBTQ+ topluluğu, bu değişikliklerin nefret söylemini artırabileceği endişesiyle tepki gösteriyor.

Yeni politikalarla birlikte, LGBTQ+ bireylerin “akıl hastası” olarak tanımlanmasına bile izin verileceği öne sürüldü.

Meghan Markle ve Prens Harry'den Zuckerberg'e tepki: İfade özgürlüğünü baltalıyor - 3

 "HEPİMİZİ İLGİLENDİRİYOR"

Prens Harry ve Meghan Markle, resmi internet sitelerinde yayımladıkları açıklamada, Meta'nın değişikliklerinin "herkesi derinden endişelendirmesi gerektiğini" vurguladı. Çift, şu ifadelere yer verdi:

"Görüşlerinizin sol, sağ ya da başka bir yerde olması fark etmez. Meta'nın bu kararı, doğrudan ifade özgürlüğünü baltalıyor. Daha fazla istismara izin vermek ve nefret söylemini normalleştirmek, söylem özgürlüğünü desteklemek yerine kısıtlayacaktır."

Çift, Meta’nın “insani bağ kurma” misyonuna aykırı bir yol izlediğini ve bu politikaların toplumsal ayrışmayı derinleştireceğini belirtti.

Meghan Markle ve Prens Harry'den Zuckerberg'e tepki: İfade özgürlüğünü baltalıyor - 4

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ GERİ GETİRECEĞİZ"

Mark Zuckerberg, yaptığı  değişikliği savundu. 

"Hataları azaltmaya, politikalarımızı basitleştirmeye ve platformlarımıza ifade özgürlüğünü yeniden kazandırmaya odaklanıyoruz."dedi.

Bu süreçte yanlış bilgilere daha az müdahale edeceklerini söyleyen Zuckerberg "Masum kullanıcıların paylaşımlarını haksız yere kaldırmaktan da kaçınacağız." ifadelerini kullandı. 

Meghan Markle ve Prens Harry'den Zuckerberg'e tepki: İfade özgürlüğünü baltalıyor - 5

TEPKİLER BÜYÜYOR

Meta’nın bu değişiklikleri, sadece kendi platformlarını değil, Threads gibi yeni sosyal medya uygulamalarını da etkileyecek. Eleştirmenler, bu kararın nefret söylemi ve yanlış bilginin daha fazla yayılmasına yol açacağını savunuyor.

Meghan Markle ve Prens Harry'den Zuckerberg'e tepki: İfade özgürlüğünü baltalıyor - 6

Prens Harry ve Meghan Markle, Meta’yı politikalarını yeniden gözden geçirmeye çağırırken, "Dürüstlük ve kamu güvenliği sözünü tutan liderlere ihtiyaç var" mesajı verdi. Çift, ayrıca bu tür politikaların sağlıklı bir demokrasiyi tehdit ettiğini belirtti.

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