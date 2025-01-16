Meghan Markle ve Prens Harry'den Zuckerberg'e tepki: İfade özgürlüğünü baltalıyor

"HEPİMİZİ İLGİLENDİRİYOR"

Prens Harry ve Meghan Markle, resmi internet sitelerinde yayımladıkları açıklamada, Meta'nın değişikliklerinin "herkesi derinden endişelendirmesi gerektiğini" vurguladı. Çift, şu ifadelere yer verdi:



"Görüşlerinizin sol, sağ ya da başka bir yerde olması fark etmez. Meta'nın bu kararı, doğrudan ifade özgürlüğünü baltalıyor. Daha fazla istismara izin vermek ve nefret söylemini normalleştirmek, söylem özgürlüğünü desteklemek yerine kısıtlayacaktır."

Çift, Meta’nın “insani bağ kurma” misyonuna aykırı bir yol izlediğini ve bu politikaların toplumsal ayrışmayı derinleştireceğini belirtti.