Meghan Markle ve Prens Harry'den Zuckerberg'e tepki: İfade özgürlüğünü baltalıyor
Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'e bir tepki de Sussex Dükü ve Düşesi'nden geldi. Prens Harry ve Meghan Markle Zuckerberg'ün teyit politikalarında yaptığı değişiklikleri geri çekmesini istedi.
"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ BALTALIYOR"
Sussex Dükü ve Düşesi, sosyal medya devleri Facebook ve Instagram’ın ana şirketi Meta'nın doğruluk teyit politikalarını kaldırmasına sert tepki gösterdi. Çift, Mark Zuckerberg'ün bu kararı geri alması çağrısında bulunarak, "Bu, ifade özgürlüğünü baltalayan bir adım" açıklamasını yaptı.