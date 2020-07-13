Merakla beklenen özellik Android 11'den çıkarıldı

ABD merkezli teknoloji şirketi Google'ın bir süredir üzerinde mesai harcadığı yeni işletim sistemi Anroid 11'den kullanıcıların pek de hoşuna gitmeyecek bir haber geldi.

Beta sürümlerin yayınlanmasıyla birlikte Android 11 ile gelecek özellikler de resmiyet kazanmaya başladı.

Beta sürümüne bakılırsa YouTube ve Spotify gibi uygulamalar aracılığıyla çalınan medyalar Android 11’in ‘Hızlı Ayarlar’ında özel bir bölüme sahip olacak.

Aynı özellik dahili olarak akıllı telefonun hafızasında yer alan şarkıların da kontrol edilmesini de sağlıyor.

Yeni ‘Güç Menüsü’ Cihaz Kontrolleri, Kartlar ve Geçişler gibi seçenekler ile geliyor.

Kartlar kısmında kullanıcılar adından da anlaşılabileceği gibi kredi kartlarını ve bank kartlarını telefonlarında sanal olarak bir araya getirebiliyorlar.