Merakla beklenen özellik Android 11'den çıkarıldı

ntv.com.tr 13.07.2020 - 08:46
ABD merkezli teknoloji şirketi Google'ın bir süredir üzerinde mesai harcadığı yeni işletim sistemi Anroid 11'den kullanıcıların pek de hoşuna gitmeyecek bir haber geldi.
Android 11'in geliştirme sürümlerinde yer alan kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliğinin final sürümende yer almayacağı ortaya çıktı.
Android 11'i geliştiren mühendislik takımından Dan Sandler, sosyal medya platformu Reddit'te yaptığı açıklamada söz konusu özelliği final sürümüne dahil etmeme kararını kullanıcı deneyimi nedeniyle aldıklarının altını çizdi.
Beta sürümlerin yayınlanmasıyla birlikte Android 11 ile gelecek özellikler de resmiyet kazanmaya başladı.
Beta sürümüne bakılırsa YouTube ve Spotify gibi uygulamalar aracılığıyla çalınan medyalar Android 11’in ‘Hızlı Ayarlar’ında özel bir bölüme sahip olacak.
Aynı özellik dahili olarak akıllı telefonun hafızasında yer alan şarkıların da kontrol edilmesini de sağlıyor.
Yeni ‘Güç Menüsü’ Cihaz Kontrolleri, Kartlar ve Geçişler gibi seçenekler ile geliyor.