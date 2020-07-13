Merakla beklenen özellik Android 11'den çıkarıldı

Pek çok kullanıcının merakla beklendiği özellik, Android 11'den çıkarıldı. Açıklama Android mühendislik takımında yer alan Dan Sandler'den geldi.

ntv.com.tr 13.07.2020 - 08:46

Merakla beklenen özellik Android 11'den çıkarıldı - 1

ABD merkezli teknoloji şirketi Google'ın bir süredir üzerinde mesai harcadığı yeni işletim sistemi Anroid 11'den kullanıcıların pek de hoşuna gitmeyecek bir haber geldi. 

Merakla beklenen özellik Android 11'den çıkarıldı - 2

Android 11'in geliştirme sürümlerinde yer alan kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliğinin final sürümende yer almayacağı ortaya çıktı.  

Merakla beklenen özellik Android 11'den çıkarıldı - 3

Android 11'i geliştiren mühendislik takımından Dan Sandler, sosyal medya platformu Reddit'te  yaptığı açıklamada söz konusu özelliği final sürümüne dahil etmeme kararını kullanıcı deneyimi nedeniyle aldıklarının altını çizdi. 

Merakla beklenen özellik Android 11'den çıkarıldı - 4

ANDROİD 11 İLE GELECEK YENİLİKLER NELER? 

Beta sürümlerin yayınlanmasıyla birlikte  Android 11 ile gelecek özellikler de resmiyet kazanmaya başladı. 

Merakla beklenen özellik Android 11'den çıkarıldı - 5

Beta sürümüne bakılırsa YouTube ve Spotify gibi uygulamalar aracılığıyla çalınan medyalar  Android 11’in ‘Hızlı Ayarlar’ında özel bir bölüme sahip olacak. 

Merakla beklenen özellik Android 11'den çıkarıldı - 6

Aynı özellik dahili olarak akıllı telefonun hafızasında yer alan şarkıların da kontrol edilmesini de sağlıyor.  

Merakla beklenen özellik Android 11'den çıkarıldı - 7

Yeni ‘Güç Menüsü’ Cihaz Kontrolleri, Kartlar ve Geçişler gibi seçenekler ile geliyor. 

Merakla beklenen özellik Android 11'den çıkarıldı - 8
Kartlar kısmında kullanıcılar adından da anlaşılabileceği gibi kredi kartlarını ve bank kartlarını telefonlarında sanal olarak bir araya getirebiliyorlar.
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