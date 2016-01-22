Messi Türk dizisinin hayranı çıktı (Instagram paylaşımı ile ortaya çıktı)

1 Barcelona'nın Arjantili efsane futbolcusu Lionel Messi'nin kısa süre önce Instagram'da yaptığı paylaşım, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.

2 Barcelona'nın ünlü futbolcusu Türk dizinin hayranı çıktı. Messi'nin diziye olan sevgisi Instagram'dan yaptığı paylaşım ile ortaya çıktı.

3 Messi'nin çocuklarının fotoğrafını paylaştığı karede yer alan televizyonda 'Kara Para Aşk' isimli dizinin açık olduğu görüldü.

4 Dizinin yayını sırasında dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin paylaşımı ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

5 Instagram artık sadece fotoğraf paylaşılan bir platform olmaktan ziyade bir iş koluna dönüşmüş durumda. Özellikle milyonlarca hayranı olan ünlü isimler için.

6 SOSYAL MEDYA İLE NASIL ZENGİN OLUYORLAR? Facebook, Twitter ve Instagram gibi platformların hayatımıza girmesi yeni bir iş kolunun da ortaya çıkmasına neden oldu; sosyal medya fenomenleri. Yaptıkları tatilleri, gittikleri mekanları, kısacası hayatlarını sosyal medyada paylaşan bu kişiler nasıl para kazanıyor?



İşte herkesin aklındaki sorunun cevabı:

7 Salon.com'un konuyla ilgili hazırladığı rapora göre, sosyal medyayı etkin kullanan ve on binlerce takipçisi olan bu kişiler, sosyal medya reklamcılığı sayesinde hatırı sayılır bir gelirin sahibi oluyor.

8 Söz konusu rapora göre, bu kullanıcılar, kullanıcı sayılarına oranla post başına 5 ila 25 bin dolar kazanıyor.

9 Başka bir deyişle, Intagram, Twitter veya Facebook üzerinden bir ürün paylaşan kullanıcı 15 ila 75 bin TL arasında bir ücret alıyor.

10 Bu meblağ kulağınıza fazla geldiyse ünlülerin aldıkları ücretler sizi oldukça şaşırtabilir.

11 Hollywood'un ünlü isimlerinin gittikleri bir otelden paylaştıkları ya da kullandıkları bir üründen ne kadar memnun kaldıklarını anlattıkları sosyal medya paylaşımlarına mutlaka denk gelmişsinizdir.

12 Firmaların ünlü isimlere bu tarz paylaşımlar yaptırmak için ödedikleri ücret ise 100 ila 300 bin dolar arasında.

13 Örneğin ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian'ın üvey kardeşi söz konusu paylaşımları karşılığında 300 bin dolar (900 bin TL) kazanıyor.

14 Milyonlarca takipçisi bulunan bu kişilerin paylaşımları konvansiyonel reklamlara oranla hem firmaların müşterisi ile direkt bir bağ kurmasına yardımcı oluyor hem de aktif bir pazarda marka bilinirliğinin artmasında rol oynuyor.