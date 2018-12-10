Mesut Özil Fortnite bağımlısı mı? (Sosyal medyada günün konusu)
Londra temsilcisi Arsenal için mücadele eden Mesut Özil sosyal medyada geniş yankı uyandıran bir teori ile gündemde.
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Mesut Özil’in Fortnite‘ta aldığı 600 zafer için oldukça fazla zamana ihtiyaç duyduğunu belirten taraftar, bu durumun Mesut Özil’in geçen yıllara göre düşen kondisyonunun nedeni olarak gösterilebileceği iddiasında.
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Zira söz konusu iddianın sahibi Fortnite‘ta %12’lik başarı oranı olduğunun altını çiziyor ve Özil'in bu skor için takriben 6 bin defa oyunu oynaması gerektiğini belirtiyor.
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Arsenal taraftarının ilginç teorisi, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Peki bu teoriye konu olan Fortnite nedir ve nasıl bu denli popüler oldu?
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2017’de PC, PS4 ve Xbox One için satışa sunulan Fortnite, kullanıcıların 4 kişiye kadar ekipler kurarak görevlere katıldığı bir oyun.
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Oyunun Battle Royele modunda 100 oyuncu bir haritaya atlıyor ve oyun en son ekip veya kişi hayatta kalana kadar devam ediyor.
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Oyunun haritası bir başka popüler oyun PUBG MObile'a kıyasla biraz daha küçük, haliyle oyunların süresi de biraz daha kısa.
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PUBG'Yİ GERİDE BIRAKTI
Çıkışını gerçekleştirdiği ilk yıldan Haziran 2018‘e olan döneme kadar toplamda 130 milyon kullanıcı sayısına ulaşan Battle Royale oyunu, şimdi ise 200 milyon barajını aşarak PUBG ile olan rekabetine ağırlığını koymuş durumda.