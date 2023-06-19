Meta Quest gelişmesi: WhatsApp, VR gözlük için geliyor!
WhatsApp'in Meta Quest VR gözlükleriyle entegre olacağı belirtildi. Hem WhatsApp'in hem de Quest gözlüklerin sahibi olan Mark Zuckerberg, gelecek güncellemeyle beraber WhatsApp'in Meta gözlüklerle kullanılmasına olanak tanıyacak.
Meta Quest gözlükler ile WhatsApp mesajlarını okuma, WhatsApp aracılığıyla uçtan uca şifreli mesajlar gönderme ve uçtan uca şifreleme ile özel aramalar yapabilme olanağı sağlayan özelliğin geliştirildiği bir duyuru gerçekleştirdi.