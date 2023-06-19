Meta Quest gelişmesi: WhatsApp, VR gözlük için geliyor!

WhatsApp'in Meta Quest VR gözlükleriyle entegre olacağı belirtildi. Hem WhatsApp'in hem de Quest gözlüklerin sahibi olan Mark Zuckerberg, gelecek güncellemeyle beraber WhatsApp'in Meta gözlüklerle kullanılmasına olanak tanıyacak.

Meta Quest gelişmesi: WhatsApp, VR gözlük için geliyor! - 1

Meta Quest gözlükler ile WhatsApp mesajlarını okuma, WhatsApp aracılığıyla uçtan uca şifreli mesajlar gönderme ve uçtan uca şifreleme ile özel aramalar yapabilme olanağı sağlayan özelliğin geliştirildiği bir duyuru gerçekleştirdi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Meta Quest gelişmesi: WhatsApp, VR gözlük için geliyor! - 2

BAĞLANTILI CİHAZLARA EKLENEBİLECEK

Wabetainfo'ya göre, WhatsApp, 2.23.13.6 güncellemesiyle beraber bağlantılı cihazlara Meta Quest VR gözlükleri eklenebilecek. Böylelikle gözlüğe sahip kullanıcılar uygulama üzerinden diğer kullanıcılar ile haberleşebilecek.

Meta Quest gelişmesi: WhatsApp, VR gözlük için geliyor! - 3

BETA KULLANICILARINA SUNULACAK

Ayrıca haberde WhatsApp hesabını Meta Quest'e bağlama özelliğinin geliştirme aşamasında olduğu ve ilerde öncelikle beta test kullanıcılarına sunulacağı belirtildi.

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