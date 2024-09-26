Meta yapay zeka sohbet robotuna ünlü sesler ekliyor: Hollywood yıldızları sizinle konuşacak!

Kullanıcılar, Messenger, Instagram, WhatsApp ve Facebook platformları üzerinden Meta AI ile sesli olarak etkileşimde bulunabilecek.

Şu anda her ay 400 milyondan fazla kişinin Meta AI kullandığı belirtilirken, her hafta 185 milyon kişi Meta ürünleriyle etkileşimde bulunuyor. Meta, bu yeniliklerle birlikte yapay zeka asistanlarının dünya genelinde en çok kullanılan platform olma hedefini gütmekte.