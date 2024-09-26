Meta yapay zeka sohbet robotuna ünlü sesler ekliyor: Hollywood yıldızları sizinle konuşacak!
Teknoloji devi Meta, kullanıcılarının ünlülerle sohbet etme hayalini gerçeğe dönüştürecek heyecan verici bir güncelleme duyurdu. Şirket, yapay zekalı sohbet robotuna seslerini verecek beş Hollywood yıldızını tanıttı. İşte Meta'nın duyurduğu beş ünlü isim
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, yapay zeka sohbet robotu ile ilgili önemli bir güncelleme ile geliyor.
Ünlü isimlerin seslerini sohbet robotuna ekleyeceğini açıklayan teknoloji devi, sohbet edebileceğiniz beş Hollywood ünlüsünü tanıttı.