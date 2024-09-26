Meta yapay zeka sohbet robotuna ünlü sesler ekliyor: Hollywood yıldızları sizinle konuşacak!

Teknoloji devi Meta, kullanıcılarının ünlülerle sohbet etme hayalini gerçeğe dönüştürecek heyecan verici bir güncelleme duyurdu. Şirket, yapay zekalı sohbet robotuna seslerini verecek beş Hollywood yıldızını tanıttı. İşte Meta'nın duyurduğu beş ünlü isim

Meta yapay zeka sohbet robotuna ünlü sesler ekliyor: Hollywood yıldızları sizinle konuşacak! - 1

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, yapay zeka sohbet robotu ile ilgili önemli bir güncelleme ile geliyor. 

Ünlü isimlerin seslerini sohbet robotuna ekleyeceğini açıklayan teknoloji devi, sohbet edebileceğiniz beş Hollywood ünlüsünü tanıttı. 

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Meta yapay zeka sohbet robotuna ünlü sesler ekliyor: Hollywood yıldızları sizinle konuşacak! - 2

Kullanıcılar, Awkwafina, Dame Judi Dench, John Cena, Keegan-Michael Key ve Kristen Bell gibi tanınmış isimlerin sesleri arasından seçim yapabilecekler. Şirket bu yeni özellik ile kullanıcı deneyimini daha eğlenceli ve etkileşimli hale getirmeyi hedefliyor.

Meta yapay zeka sohbet robotuna ünlü sesler ekliyor: Hollywood yıldızları sizinle konuşacak! - 3

Yeni güncelleme, Meta'nın yapay zeka deneyimlerini geliştirmek amacıyla düzenlediği Connect etkinliğinde tanıtıldı.

Şirket "Geçtiğimiz yıl boyunca, işlerinizi halletmenize, öğrenmenize, yaratmanıza ve sizin için önemli olan şeylerle bağlantı kurmanıza yardımcı olacak yapay zeka deneyimleri sunduk" ifadelerini kullandı. Şirket, güvenlik ve sorumluluğu ön planda tutarak teknolojilerini geliştirmeye devam ettiklerini vurguladı.

Meta yapay zeka sohbet robotuna ünlü sesler ekliyor: Hollywood yıldızları sizinle konuşacak! - 4

Kullanıcılar, Messenger, Instagram, WhatsApp ve Facebook platformları üzerinden Meta AI ile sesli olarak etkileşimde bulunabilecek. 

Şu anda her ay 400 milyondan fazla kişinin Meta AI kullandığı belirtilirken, her hafta 185 milyon kişi Meta ürünleriyle etkileşimde bulunuyor. Meta, bu yeniliklerle birlikte yapay zeka asistanlarının dünya genelinde en çok kullanılan platform olma hedefini gütmekte. 

Meta yapay zeka sohbet robotuna ünlü sesler ekliyor: Hollywood yıldızları sizinle konuşacak! - 5

Meta'nın yapay zeka sohbet robotu, sunduğu ses seçenekleri ve çok yönlü özelliklerle, kullanıcılarının günlük yaşamlarına daha fazla eğlence ve kolaylık katmayı amaçlıyor.

Ünlü ses seçenekleri arasında, Hollywood'un sevilen isimleri yer alıyor. Kullanıcılar bu sesleri seçerek, sohbet deneyimlerini kişiselleştirebilecekler. Meta'nın açıkladığı ünlü isimler ..

Meta yapay zeka sohbet robotuna ünlü sesler ekliyor: Hollywood yıldızları sizinle konuşacak! - 6

KRISTEN BELL 

Meta yapay zeka sohbet robotuna ünlü sesler ekliyor: Hollywood yıldızları sizinle konuşacak! - 7

KEEGAN- MICHAEL KEY 

Meta yapay zeka sohbet robotuna ünlü sesler ekliyor: Hollywood yıldızları sizinle konuşacak! - 8

JOHN CENA

Meta yapay zeka sohbet robotuna ünlü sesler ekliyor: Hollywood yıldızları sizinle konuşacak! - 9

DAME JUDI DENCH

Meta yapay zeka sohbet robotuna ünlü sesler ekliyor: Hollywood yıldızları sizinle konuşacak! - 10

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