Meta'dan dünyanın en hızlı süper bilgisayarı geliyor: AI Research SuperCluster (RSC)

Meta’nın geliştiricileri, “RSC'nin, örneğin, her biri farklı bir dil konuşan büyük insan gruplarına gerçek zamanlı sesli çeviriler yapabilen vE böylece bir araştırma projesinde sorunsuz bir şekilde iş birliği yapabilmeleribe veya bir sanal gerçeklik oyunu oynayabilmeleri için tamamen yeni yapay zeka sistemleri oluşturmamıza yardımcı olacağını umuyoruz” açıklamasını yaptı.