Meta'dan dünyanın en hızlı süper bilgisayarı geliyor: AI Research SuperCluster (RSC)

Haberler - ntv.com.tr 25.01.2022 - 13:30 | Son Güncelleme : 25.01.2022 - 15:36
Adını Meta olarak değiştiren Facebook’ın CEO’su Mark Zuckerberg, sosyal medya platformunun, sanal bir dünya inşa etme planının bir parçası olarak dünyanın en hızlı yapay zeka odaklı süper bilgisayarını inşa ettiğini duyurdu.
Zuckerberg, bir blog yazısında, fiziksel ve dijital dünyayı sanal ve artırılmış gerçeklik aracılığıyla harmanlayan bir kavram olan metaverse'in "muazzam" bilgi işlem gücü gerektireceğini açıkladı. Ayrıca, Meta tarafından AI Research SuperCluster (RSC) olarak adlandırılan süper bilgisayarının şimdiden dünyanın en hızlı beşinci bilgisayarı olduğunu söyledi.
37 yaşındaki milyarder şunları söyledi:
“Meta’nın veri tabanı için inşa ettiğimiz deneyimler çok büyük bir bilgi işlem gücü (katrilyonlarca işlem/saniye) gerektiriyor ve RSC, trilyonlarca örnekten öğrenebilen, yüzlerce dili anlayabilen ve daha fazlasını yapabilen yeni yapay zeka modellerinin oluşturulmasını mümkün kılacak. Meta’nın uzmanları, yaz aylarında tamamlandığında RSC'nin dünyanın en hızlı bilgisayarı olmasını bekliyor.“
Yapay zeka beynin temel mimarisini bilgisayar biçiminde taklit ederek, çok büyük miktarda veriyi işliyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi olan Meta, 2,8 milyar günlük kullanıcısından glen önemli miktarda veriyi işliyor.
Diğer taraftan, Facebook 2019 yılında Cambridge Analytica skandalının ardından, mahremiyet ihlalleri nedeniyle 5 milyar dolar para cezasına çarptırıldı. Eski bir Facebook çalışanı olan Frances Haugen, Facebook'un binlerce iç yazışmasını ve belgesini basına sızdırdı. Facebook'un "büyümeyi güvenliğe tercih ettiğini" kanıtladığını belirtti.
Bununla birlikte, Meta araştırmacıları ise binlerce işlemciden oluşan ve açıklanmayan bir yerde bulunan RSC'nin platformlarındaki zararlı içeriğin belirlenmesine yardımcı olacağını söyledi. Meta'da teknik program yöneticisi olan Kevin Lee ve bir yazılım mühendisi olan Shubho Sengupta, süper bilgisayarın farklı ülkelerden oyuncular arasındaki konuşmaları anında çevirmesini beklediklerini açıkladı.
Meta çalışanları ayrıca, özel kulaklıklar ve gözlükler geliştirilmesi için çalıştıklarını söyleyerek, dünyanın dört bir yanındaki büyük insan gruplarının, gerçekliğin üzerine dijital bir katmanın yerleştirildiği, artırılmış gerçekliğe dayalı bir oyun oynamasına izin verebileceğini söyledi.
Meta’nın geliştiricileri, “RSC'nin, örneğin, her biri farklı bir dil konuşan büyük insan gruplarına gerçek zamanlı sesli çeviriler yapabilen vE böylece bir araştırma projesinde sorunsuz bir şekilde iş birliği yapabilmeleribe veya bir sanal gerçeklik oyunu oynayabilmeleri için tamamen yeni yapay zeka sistemleri oluşturmamıza yardımcı olacağını umuyoruz” açıklamasını yaptı.
Öte yandan, araştırmacılar, kullanıcıların verilerinin RSC'ye yüklenmeden önce uçtan uca şifrelendiğini belirterek, “Veriler RSC'ye aktarılmadan önce, doğru şekilde anonimleştirildiğini doğrulamak için bir gizlilik inceleme sürecinden geçecek” dedi.