Meta'dan tehlikeli adım: Yapay zeka ile oluşturulan profiller çoğalacak
Meta, Instagram ve Facebook'a yapay zeka tarafından oluşturulmuş kullanıcıları eklemeyi planladığını duyurdu. Şirket, bu teknolojiyi 3 milyar kullanıcısıyla etkileşimi artırmak için bir fırsat olarak görüyor. Yapay zeka karakterler, biyografiler ve profil fotoğraflarıyla gerçek hesaplara benzer şekilde içerik paylaşabilecek. Ancak uzmanlar, bu karakterlerin yanlış bilgi yayma riski taşıdığına dikkat çekiyor. Meta, bu içeriklerin açıkça etiketlenmesi gibi önlemler almayı hedefliyor.
Meta, yapay zeka tarafından üretilen karakterlerin önümüzdeki birkaç yıl içinde sosyal medya platformlarını dolduracağına inanıyor.
Şirket, hızlı bir şekilde gelişen bu teknolojiyi, 3 milyar kullanıcısıyla etkileşimi artırmak için bir fırsat olarak görüyor.
Silikon Vadisi merkezli Meta, rakip teknoloji şirketleriyle genç kullanıcıları çekmek ve elde tutmak için yarışırken, Instagram ve Facebook'ta yapay zeka karakterleri oluşturma araçları gibi bir dizi yapay zeka ürünü sunmaya hazırlanıyor.