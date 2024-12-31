Meta'dan tehlikeli adım: Yapay zeka ile oluşturulan profiller çoğalacak

Meta, yapay zeka tarafından üretilen karakterlerin önümüzdeki birkaç yıl içinde sosyal medya platformlarını dolduracağına inanıyor.

Şirket, hızlı bir şekilde gelişen bu teknolojiyi, 3 milyar kullanıcısıyla etkileşimi artırmak için bir fırsat olarak görüyor.

Silikon Vadisi merkezli Meta, rakip teknoloji şirketleriyle genç kullanıcıları çekmek ve elde tutmak için yarışırken, Instagram ve Facebook'ta yapay zeka karakterleri oluşturma araçları gibi bir dizi yapay zeka ürünü sunmaya hazırlanıyor.