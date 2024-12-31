Meta'dan tehlikeli adım: Yapay zeka ile oluşturulan profiller çoğalacak

Meta, Instagram ve Facebook'a yapay zeka tarafından oluşturulmuş kullanıcıları eklemeyi planladığını duyurdu. Şirket, bu teknolojiyi 3 milyar kullanıcısıyla etkileşimi artırmak için bir fırsat olarak görüyor. Yapay zeka karakterler, biyografiler ve profil fotoğraflarıyla gerçek hesaplara benzer şekilde içerik paylaşabilecek. Ancak uzmanlar, bu karakterlerin yanlış bilgi yayma riski taşıdığına dikkat çekiyor. Meta, bu içeriklerin açıkça etiketlenmesi gibi önlemler almayı hedefliyor.

Meta'dan tehlikeli adım: Yapay zeka ile oluşturulan profiller çoğalacak - 1

Meta, yapay zeka tarafından üretilen karakterlerin önümüzdeki birkaç yıl içinde sosyal medya platformlarını dolduracağına inanıyor.

Şirket, hızlı bir şekilde gelişen bu teknolojiyi, 3 milyar kullanıcısıyla etkileşimi artırmak için bir fırsat olarak görüyor.

Silikon Vadisi merkezli Meta, rakip teknoloji şirketleriyle genç kullanıcıları çekmek ve elde tutmak için yarışırken, Instagram ve Facebook'ta yapay zeka karakterleri oluşturma araçları gibi bir dizi yapay zeka ürünü sunmaya hazırlanıyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Meta'dan tehlikeli adım: Yapay zeka ile oluşturulan profiller çoğalacak - 2

SOSYAL MEDYADA YAPAY ZEKA HESAPLARI

Meta’nın Üretken Yapay Zeka Ürün Başkan Yardımcısı Connor Hayes, “Bu yapay zekaların zamanla platformlarımızda hesaplarla aynı şekilde var olmasını bekliyoruz.” dedi.

Hayes, bu yapay zeka karakterlerin biyografilerinin, profil fotoğraflarının olacağını ve platformda yapay zeka tarafından oluşturulan içerikler paylaşabileceklerini belirtti.

Meta'dan tehlikeli adım: Yapay zeka ile oluşturulan profiller çoğalacak - 3

DAHA EĞLENCELİ HALE GETİRMEYİ HEDEFLİYOR

Hayes, önümüzdeki iki yıl boyunca Meta için öncelikli hedefin uygulamalarını “daha eğlenceli ve daha ilgi çekici” hale getirmek olduğunu söyledi.

Bu çabalar, yapay zeka ile etkileşimi daha sosyal hale getirme yollarını araştırmayı da içeriyor.

METİNDEN VİDEO OLUŞTURACAK

Meta ayrıca kullanıcıların takipçilerinden gelen sorulara yanıt verebilecek yapay zeka asistanları oluşturmasını sağlayan bir araç tanıttı.

Gelecek yıl ise içerik üreticilerinin kendilerini yapay zeka tarafından oluşturulan videolara dahil edebileceği bir metinden videoya dönüştürme yazılımını sunmayı planlıyor.

Meta'dan tehlikeli adım: Yapay zeka ile oluşturulan profiller çoğalacak - 4

YAPAY ZEKA ETİKETİ

Ancak uzmanlar, yapay zeka tarafından üretilen içeriğin, bu karakterlerin yanlış bilgi yayabileceği riskler taşıdığını belirtiyor.

Meta, bu endişeleri ele almak için yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğin platformlarında açıkça etiketlenmesi gerektiğini belirten kurallar koydu.

Meta'dan tehlikeli adım: Yapay zeka ile oluşturulan profiller çoğalacak - 5

YAPAY ZEKA TARAFINDAN OLUŞTURULAN İLK PROFİL

Bu yılın başlarında yapay zeka ile oluşturulan Instagram'ın ilk AI profili Emily Pellegrini, kısa süre içerisinde 260 bin takipçiye ulaştı.

Her paylaşımında binlerce beğeni olan Emily'nin yapay zeka ile oluşturulduğunu fark etmeyen bazı kullanıcılar ise yorumlarda büyük ilgi gösterdi.

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