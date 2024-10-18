Meteoritlerin kaynağı bulundu

Bilim insanları meteoritlerin yaklaşık yüzde 70'inin yaklaşık 5,8 ila 40 milyon yıl önce yaşanan çarpışmalar sonucunda ortaya çıkan Karin, Koronis ve Massalia ailesinden geldiğini ortaya çıkardı.

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Yakın zamana kadar gökbilimciler bulunan 70.000'den fazla meteoritin yalnızca yüzde 6'sının kökenini net bir şekilde belirleyebiliyordu.

Bunlar akondritler olarak adlandırılan ve Ay, Mars ve Vesta asteroidinin yüzeyinden çarpmalar sonucu koparak Dünya'ya düşen kalıntılarıydı.

Meteoritlerin geri kalan yüzde 94'ünün ise büyük çoğunluğu kondritler olarak biliniyordu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

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YÜZDE 70'İNİN KAYNAĞI TESPİT EDİLDİ

Bir grup gezegen bilimci, ana asteroit ailelerinin spektrumlarını analiz edebilmek için çarpışmalardan sonra yörüngelerinin evrimini simüle etti.

Çalışma, yeterince büyük asteroitlerin sadece yakın zamanda parçalanmasının çok sayıda meteorit üretebileceğini ortaya koydu.

Ekip, Dünya'ya düşen tüm göktaşlarının yüzde 70'inin Karin, Koronis ve Massalia olarak bilinen üç asteroit ailesinden geldiğini tespit etti.

Bu küçük göktaşı aileleri muhtemelen 5,8 milyon, 7,5 milyon ve 40 milyon yıl önce meydana gelen çarpışmalarla yaratılmıştır.

Çalışmalar Astronomy & Astrophysics, Nature ve Nature dergilerinde yayımlandı.

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Özellikle Massalia ailesi, bilinen meteoritlerin yüzde 37'sinin kaynağı olarak tespit edilmiştir.

Bilim insanlarına göre, sadece üç asteroit ailesinin bu kadar çok göktaşının kaynağı olması, yaşam döngüleri ile açıklanmaktadır.

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Bu asteroit ailelerini incelemek, Dünya ile meteoritlerin etkileşim olasılığını anlamamıza yardımcı olacaktır.

Örneğin, daha yakın zamanda meydana gelen büyük asteroit çarpışmaları, daha fazla çarpışma ve kaosa yol açarak parçaların asteroit kuşağından kaçmasına ve Dünya ile çarpışma rotasına girmesine neden olabilecek daha büyük bir tehdit oluşturabilir.

YÜZDE 20'Sİ HALA TANIMLANAMADI

Göktaşlarının yalnızca yüzde 7'sinin kökeninin tespit edilebilmesinden yüzde 90'ına ulaşılması etkileyici bir sıçrama olsa da, yüzde 20'si hala tanımlanamamıştır.

Ekip, 50 milyon yıldan daha kısa bir süre önce oluşmuş genç asteroit ailelerine odaklanarak çalışmalarına devam etmeyi planlıyor.

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