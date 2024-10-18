Meteoritlerin kaynağı bulundu

Bu asteroit ailelerini incelemek, Dünya ile meteoritlerin etkileşim olasılığını anlamamıza yardımcı olacaktır.

Örneğin, daha yakın zamanda meydana gelen büyük asteroit çarpışmaları, daha fazla çarpışma ve kaosa yol açarak parçaların asteroit kuşağından kaçmasına ve Dünya ile çarpışma rotasına girmesine neden olabilecek daha büyük bir tehdit oluşturabilir.

YÜZDE 20'Sİ HALA TANIMLANAMADI

Göktaşlarının yalnızca yüzde 7'sinin kökeninin tespit edilebilmesinden yüzde 90'ına ulaşılması etkileyici bir sıçrama olsa da, yüzde 20'si hala tanımlanamamıştır.

Ekip, 50 milyon yıldan daha kısa bir süre önce oluşmuş genç asteroit ailelerine odaklanarak çalışmalarına devam etmeyi planlıyor.