Meteoritlerin kaynağı bulundu
Bilim insanları meteoritlerin yaklaşık yüzde 70'inin yaklaşık 5,8 ila 40 milyon yıl önce yaşanan çarpışmalar sonucunda ortaya çıkan Karin, Koronis ve Massalia ailesinden geldiğini ortaya çıkardı.
Yakın zamana kadar gökbilimciler bulunan 70.000'den fazla meteoritin yalnızca yüzde 6'sının kökenini net bir şekilde belirleyebiliyordu.
Bunlar akondritler olarak adlandırılan ve Ay, Mars ve Vesta asteroidinin yüzeyinden çarpmalar sonucu koparak Dünya'ya düşen kalıntılarıydı.
Meteoritlerin geri kalan yüzde 94'ünün ise büyük çoğunluğu kondritler olarak biliniyordu.