Microsoft açıkladı: İşte ücretsiz olan oyunlar

Yazılım devi Microsoft, gelecek yılın ücretsiz hale gelecek ilk Xbox oyunlarını duyurdu. İşte Xbox Live Gold üyeliğine sahip olanların bedava indirebileceği o oyunlar...
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Teknoloji devi Microsoft, Ocak ayında ücretsiz olacak Xbox Live Gold oyunlarını tüm dünyaya duyurdu.
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Xbox One için;
Celeste (1- 31 Ocak)
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WRC 6 FIA World Rally Championship (16 Ocak - 15 Şubat)
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Xbox 360 için; (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)
Lara Croft and the Guardian of Light (1- 15 Ocak)
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Far Cry 2 (16 - 31 Ocak)