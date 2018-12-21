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Microsoft açıkladı: İşte ücretsiz olan oyunlar

Yazılım devi Microsoft, gelecek yılın ücretsiz hale gelecek ilk Xbox oyunlarını duyurdu. İşte Xbox Live Gold üyeliğine sahip olanların bedava indirebileceği o oyunlar...

  • 1

    Teknoloji devi Microsoft, Ocak ayında ücretsiz olacak Xbox Live Gold oyunlarını tüm dünyaya duyurdu.
  • 2

    Xbox One için;

    Celeste (1- 31 Ocak)
  • 3

    WRC 6 FIA World Rally Championship (16 Ocak - 15 Şubat)

  • 4

    Xbox 360 için; (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)

    Lara Croft and the Guardian of Light (1- 15 Ocak)

  • 5

    Far Cry 2 (16 - 31 Ocak)
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