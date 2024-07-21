Microsoft arızasının ardındaki "tekelleşme" tehlikesi
Küresel bir yazılım arızası dünya genelinde büyük bir yıkıma yol açtı, uçuşları durdurdu ve hastanelerden devlet kurumlarına kadar her şeyi aksattı. Tüm bu kaos yanında tek bir soru getirdi: Microsoft Windows yazılımına yönelik hatalı bir güncelleme sosyal hayatın büyük bölümünü nasıl durma noktasına getirdi? Sektör genelinde "tekelleşme" bizi neden risk altında bırakıyor?
DÜNYA MAVİ EKRAN VERDİ
Dünya genelinde yazılım sistemlerinde önemli bir arıza yaşandı. ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sisteminde yaşanan problem, pek çok sektörü etkiledi.