Microsoft arızasının ardındaki "tekelleşme" tehlikesi

CrowdStrike'ın genel müdürü George Kurtz, servetinin ciddi bir kısmını kaybetti, ancak bu servet geri dönecek.

Microsoft ve CrowdStrike bazı müşterilerini ve işlerini kaybetti, ancak şüphesiz bir veya iki yıl içinde elde ettiğinden daha fazlasını kazanacak.

Bu durum yalnızca bu kesintide değil, gelecekte yaşanabilecek herhangi bir kesintide de geçerli.

Pazarda eksikliğini hissettiren "rekabet" koşulları, sektör devlerinin anlık kayıplarını zaman içerisinde ustaca örtecek.